Bunq mag AI inzetten voor controleren van klanten op witwassen

Bunq mag AI inzetten om witwaspraktijken en het financieren van terrorisme te voorkomen. De Nederlandsche Bank had de bank opgedragen om hiermee te stoppen, maar nu heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald dat het besluit deels moet worden teruggedraaid.

In de uitspraak staat dat zowel bunq als DNB deels gelijk hebben gekregen. Het CBb oordeelt dat 'niet alle aan bunq verweten overtredingen zijn komen vast te staan'. Een van de verwijten die DNB maakt is dat bunqs methode om particuliere klanten te screenen op de antiwitwasregels tekortschiet. Als een particulier zich als nieuwe klant meldt, kent bunq die klant een standaard gebruikersprofiel toe. Dat gebruikersprofiel is tot stand gekomen aan de hand van data-analyse en kunstmatige intelligentie. Dit profiel zou een laag risico op witwassen hebben.

Bunq gaat ervan uit dat het grootste deel van de klanten zich volgens dat gebruikersprofiel gedraagt, schrijft het CBd. Op dit profiel is onder meer het bedrag dat op de rekening mag staan en het aantal maandelijkse betalingen beperkt. DNB vindt dat bunq met deze methode onvoldoende specifieke informatie over de nieuwe klant inwint om de risico’s goed te kunnen inschatten.

Het CBd oordeelt echter dat DNB niet heeft kunnen bewijzen dat bunqs methode in strijd is met de wet. "De wet kent open normen en schrijft niet exact voor op welke wijze banken hun klanten moeten screenen. Bunq heeft in de procedure uitvoerig uiteengezet dat en hoe haar methode, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, werkt en waarom die het risico’s op witwassen klein maakt. DNB heeft daar onvoldoende tegenover gesteld", aldus het College. Ook heeft DNB niet kunnen bewijzen dat bunq onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij zakelijke klanten die al een rekening hadden bij de bank.

Het verwijt dat bunq andere antiwitwasregels heeft overtreden, acht het CBd wel als bewezen. Daarbij gaat het onder andere om de verplichting om onderzoek te doen naar de bron van de financiële middelen van een klant. Ook heeft bunq de regels overtreden wat betreft 'het verscherpt onderzoek doen naar corruptie bij klanten met een belangrijke publieke functie'.