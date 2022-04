Bunq-klanten klagen over V3-app van de bank

Op internet uitten veel bunq-klanten klachten over de interface van de nieuwe app van de bank en bugs. Tijdelijk waren zakelijke rekeningen niet zichtbaar in de app. Volgens Bunq-oprichter Ali Niknam kost het tijd voor gebruikers om te wennen aan de nieuwe app.

Woensdag verscheen de V3-app van bunq voor iOS en donderdag voor Android. Gebruikers klagen sinds die release over onder andere de grote centrale +-knop waarvan onduidelijk zou zijn waar deze de gebruiker naartoe leidt en verdere onduidelijkheden wat betreft de gebruikersinterface.

Gebruikers zouden meer moeten klikken voor veelgebruikte functies en andere functies moeilijk kunnen vinden, zoals de functie om geld over te maken. Daarnaast klagen gebruikers over de prominente plek die bunq op schermen inruimt voor verdiende trophies en de hoeveelheid tijd en CO2 die gebruikers besparen met geplante bomen. Ook waarderen sommige klanten de Us-tab in het ondermenu met berichten van bunq zelf en de Instagram-integratie niet.

Daarnaast melden gebruikers de nodige bugs, waarvan het niet meer kunnen zien van zakelijke rekeningen een ernstige was. Deze bug is inmiddels verholpen en ook de bug dat Android-gebruikers geen gezamenlijke accounts konden zien zou een fix gehad moeten hebben.

Gebruikers uitten de problemen die ze met de app hebben onder andere op het Together-forum van de bank, op sociale media zoals Twitter en op Gathering of Tweakers. Bunq-topman Ali Niknam onthulde de nieuwe app eind mei in een livestream. In een reactie tegen Sprout, dat een overzicht geeft van klachten, meldt Niknam dat het voor gebruikers tijd kost om te wennen omdat de app heel anders is dan V2. "Verandering valt niet altijd bij iedereen even goed. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen wat het grotere plaatje is wat bunq aan het doen is. We weten heel erg goed wat onze gebruikers willen, maar het is niet één groep." Volgens Niknam laat vooral de tech savvy-gebruikersgroep zich horen, maar is er ook een stille meerderheid 'die zich door de keuzes die ze maken laten gelden'. Volgens Niknam zal de update niet teruggedraaid worden.