Gerucht: Apple heeft problemen oververhitting AirPower bij Apple Watch verholpen

Apple zou naar verluidt de problemen met overhitting die zijn Airpower-mat voor draadloos laden in combinatie met de Apple Watch overwonnen hebben. Op Twitter zijn foto's verschenen die deze claim moeten bevestigen.

Apple heeft de Apple Watch werkend op het product met de codenaam C68, oftewel AirPower. Dat claimt Jon Prosser van YouTube-kanaal FrontpageTech, die daarbij afbeeldingen van 'C68' publiceert. Prosser brengt vaker Apple-nieuws naar buiten al is van bijvoorbeeld zijn claims over de ar-bril van Apple nog niet bekend of deze kloppen. Eerder dit jaar was hij het die het gerucht naar buiten bracht dat Apple het project voor een draadloze mat weer heeft opgepakt.

Apple kondigde die mat in september 2017 onder de naam AirPower aan. AirPower moest meerdere apparaten, zoals de combinatie van een iPhone en een Apple Watch, tegelijk draadloos kunnen laden, maar het product verscheen nooit. In maart vorig jaar bleek dat Apple het project gestopt had omdat het product 'niet aan zijn hoge standaarden voldeed'. Berichten spraken over oververhitting van de mat en interferentieproblemen.

Het nieuwe gerucht ligt voor een deel in lijn met een claim van begin dit jaar van analist Ming-Chi Kuo. Die zei dat Apple werkt aan een kleinere draadloze oplaadmat, die in de eerste helft van dit jaar uit moet komen. De mat op de foto van Prosser lijkt echter niet kleiner dan die van eerdere foto's van AirPower.