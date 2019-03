Apple annuleert draadloze lader AirPower

Apple brengt zijn draadloze lader AirPower niet uit. De fabrikant zegt dat het na veel moeite niet is gelukt om het product aan zijn standaarden te laten voldoen en dat het project is geannuleerd. Apple kondigde de lader in september 2017 aan.

Apple-statement "After much effort, we’ve concluded AirPower will not achieve our high standards and we have cancelled the project. We apologize to those customers who were looking forward to this launch. We continue to believe that the future is wireless and are committed to push the wireless experience forward." Dan Riccio

Senior vice president of Hardware Engineering

Het schrappen van de AirPower is door Apple in een e-mail bevestigd, schrijft TechCrunch. In de e-mail biedt Apple ook excuses aan en stelt het dat 'de toekomst draadloos is'. Of er gewerkt wordt aan een nieuwe draadloze lader in een andere vorm, is niet bekend.

Apple kondigde de mat die bedoeld was om meerdere apparaten tegelijkertijd draadloos op te laden in september 2017 aan, bij de presentatie van de iPhone X en de iPhone 8. Sindsdien bleef het stil rondom de AirPower en bij de introductie van de iPhone Xs-modellen in 2018, noemde Apple het product in zijn geheel niet.

Vorig jaar kwam er via gesprekken met medewerkers van Apple naar buiten dat er drie verschillende problemen waren bij de productie van de AirPower. De mat zou te heet worden en het lukte niet goed om de hardware en software van de verschillende op te laden apparaten te laten samenwerken, waardoor het laden niet goed zou gaan. Ook zou interferentie een probleem zijn, omdat er spoelen van verschillende formaten in de mat zitten om verschillende soorten apparaten op te laden.

Gebruikers zouden apparaten op iedere plek van de mat neer moeten kunnen leggen en daarom moeten de juiste spoelen op elke plek zitten, wat interferentie veroorzaakt. Apple geeft zelf geen specifieke reden over waarom het product niet aan de eigen standaarden voldoet.