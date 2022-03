Gerucht: komende iPad Pro kan draadloos laden en iPad mini krijgt nieuw ontwerp

Apple werkt volgens een gerucht aan een iPad Pro met een achterkant van glas en ondersteuning voor draadloos laden. Ook zou Apple werken aan een nieuw ontwerp voor de iPad mini en een dunnere reguliere iPad.

Apple iPad mini (2019)

De vernieuwde iPad mini moet nog dit jaar uitkomen, schrijft Mark Gurman op Bloomberg. Gurman staat bekend om zijn goede bronnen binnen Apple. Het nieuwe model zou kleinere schermranden hebben en Apple zou testen met het verwijderen van de Home-knop, maar of dat wordt doorgevoerd, is nog niet duidelijk.

In 2019 kreeg de iPad mini voor het laatst een hardwarerevisie. Daarmee kreeg de tablet een snellere soc en ondersteuning voor de Apple Pencil. Het fysieke ontwerp is al zes jaar ongewijzigd. Samen met de nieuwe iPad mini zou Apple eind dit jaar ook een dunnere versie van het iPad-instapmodel willen uitbrengen. Verdere details daarover zijn nog niet bekend.

De nieuwe iPad Pro met draadloos laden zou in 2022 verschijnen. Het ontwerp moet aangepast worden omdat mogelijk te maken en de achterkant zou daarom van glas gemaakt zijn. Volgens de bronnen van Gurman is de ontwikkeling nog in een vroege fase en kunnen de plannen nog gewijzigd worden. Net als bij de iPhones die draadloos laden ondersteunen, zou Apple magneten willen gebruiken om de iPad Pro aan de lader te bevestigen. Dat zou zorgen voor een consistente laadsnelheid. Laden via de Thunderbolt-aansluiting blijft ook mogelijk en dat gaat vermoedelijk sneller.

Apple zou ook testen met omgekeerd draadloos laden voor de iPad Pro. Daarmee zou het mogelijk worden om een iPhone, AirPods of Apple Watch draadloos te laden door die op de achterkant van de iPad Pro te leggen.

Ook werkt Apple nog steeds aan een mat voor draadloos laden, zeggen de bronnen. Apple kondigde jaren geleden de AirPower aan, een mat om meerdere apparaten tegelijk draadloos te laden, maar die werd geschrapt vanwege technische problemen.