Gerucht: Apple overweegt iPads met grotere schermen te maken

Apple zou overwegen om iPads met grotere schermen te maken. Die zouden op zijn vroegst over een paar jaar uitkomen. Momenteel heeft de grootste iPad Pro een 12,9"-scherm. Eind 2015 bracht Apple voor het eerst een iPad met dat schermformaat uit.

Apple iPad Pro 12,9" (2021)

Ontwikkelaars en ontwerpers van Apple verkennen het maken van iPads met grotere schermen. Dat zeggen bronnen tegen Bloomberg-auteur Mark Gurman. Het is volgens Gurman onwaarschijnlijk dat er volgend jaar al grotere iPads uitkomen. De focus zou dan liggen op een iPad Pro met een nieuw ontwerp, met dezelfde 11"- en 12,9"-formaten als de huidige modellen.

Apple maakt sinds de introductie van de iPad Pro in 2015 een model met een 12,9"-scherm. Het scherm heeft een 4:3-verhouding en afmetingen van zo'n 26,2x19,6cm. In de afgelopen jaren zijn de schermranden dunner geworden, maar het schermformaat van de grootste iPad is ongewijzigd. Apple vergrootte al wel het schermformaat van de kleinere iPad Pro. Eerst hadden die een scherm van 9,7", later kwamen er 10,5"-varianten en de nieuwste versies hebben een 11"-scherm.

12 miljard dollar omzet uit App Store in zes maanden

Gurman deelt ook nieuwe cijfers over de inkomsten uit de App Store. Volgens analisten van Sensor Tower heeft Apple in de eerste helft van dit jaar 12 miljard dollar omzet behaald uit de downloadwinkel en gaat het om een stijging van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.