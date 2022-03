Renders tonen nieuwe iPad Mini met USB-C-aansluiting

Bekende leaker Jon Prosser heeft renders gedeeld die het mogelijke ontwerp tonen van de volgende generatie iPad Mini. De tablet zou onder andere een USB-C-aansluiting en kleinere schermranden krijgen. De homeknop verdwijnt, net als bij de iPad Pro en nieuwe iPad Air.

Prosser toont de renders op zijn FrontPageTech-website. De leaker claimt dat de renders zijn gebaseerd op CAD-bestanden, schema's en echte foto's van de komende tablet. Deze zijn vervolgens nagemaakt in de renders, om zo de bronnen van Prosser te beschermen. De iPad Mini 6 lijkt gebaseerd te zijn op de iPad Air. De Mini-variant lijkt een 'plat' ontwerp te krijgen, net als de huidige iPad Air, iPad Pro en iPhone 12.

Daarmee krijgt de tablet kleinere schermranden, waardoor er geen plek meer is voor een homeknop. De Touch ID-sensor wordt daarom verwerkt in de aan-uitknop, stelt de leaker. Prosser claimt daarnaast dat de iPad Mini 6 beschikt over een A14-soc, die ook wordt gebruikt in de iPad Air en iPhone 12-toestellen.

Verder krijgt de tablet volgens Prosser 5G-connectiviteit en ondersteuning voor een nieuwe, kleinere Apple Pencil. De leaker claimt dat het apparaat afmetingen van 206,3x137,8mm krijgt. De tablet zou 6,1mm dik worden. Het schermdiagonaal is echter nog onbekend. Verder krijgt de tablet een enkele camera en een 'Smart Connector' voor accessoires aan de achterkant. Het toestel moet uiterlijk eind dit jaar uitkomen.

Bron: FrontPageTech