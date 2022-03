Apple iPad mini met 8,3"-scherm en USB-C kost 559 euro

Apple vernieuwt zijn iPad mini. De kleine tablet krijgt een nieuw ontwerp met dunnere schermranden en daardoor groeit de schermdiagonaal naar 8,3". Net als de iPad Air en iPad Pro krijgt de nieuwe mini een USB-C-aansluiting. Ook de reguliere iPad krijgt een update.

De nieuwe iPad mini heeft een ontwerp dat doet denken aan dat van de iPad Air en iPad Pro, met dunne schermranden aan alle zijden. De kleine tablet krijgt een 8,3"-scherm, dat was 7,9" bij de vorige generatie. De resolutie stijgt naar 2266x1488 pixels, dat was 2048x1536 pixels.

De Touch ID-knop is verwerkt in de power-knop aan de bovenkant van het scherm. Ook geeft Apple de iPad mini stereospeakers en de nieuwe A15 Bionic-soc.

Volgens Apple heeft het scherm een maximale helderheid van 500cd/m² en de True Tone-functie om de kleurtemperatuur aan te passen aan het omgevingslicht, is ook aanwezig. Apple spreekt over een Liquid Retina Display. Dat is de naam die Apple geeft aan lcd's.

Zowel aan de voor- als achterkant zitten 12-megapixelcamera's. De camera aan de achterkant heeft een f/1.8-lens en kan filmen in 4k-resolutie. De frontcamera heeft een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 122 graden en krijgt de Center Stage-functie van de iPad Pro.

De nieuwe iPad mini krijgt Wi-Fi 6 en er komen ook uitvoeringen met 5G-connectiviteit. Apple brengt de iPad mini in vier verschillende kleuren uit, voor een prijs vanaf 559 euro. De tablet wordt geleverd inclusief een 20W-lader en is vanaf 24 september beschikbaar.

Apple iPad mini 2021 64GB Wi-Fi 256GB Wi-Fi 64GB Wi-Fi + 5G 256GB Wi-Fi + 5G Prijs 559 euro 729 euro 729 euro 899 euro

Nieuwe iPad 10,2" met A13 Bionic-soc en 12Mp-frontcamera

Apple presenteert ook een nieuwe versie van het basismodel iPad. Het ontwerp daarvan is ongewijzigd, net als het 10,2"-scherm. Apple benadrukt dat oude accessoires compatibel zijn met het nieuwe model. Dat wijst erop dat de goedkoopste iPad nog een Lightning-aansluiting heeft.

De 2021-versie krijgt de A13 Bionic-soc die Apple ook in de iPhone 11-telefoons gebruikt. De frontcamera krijgt dezelfde 12-megapixelsensor en de Center Stage-functie als de iPad mini. Apple gaat de nieuwe iPad leveren met iPadOS 15 en de tablet is vanaf volgende week beschikbaar. De startprijs van 389 euro is ongewijzigd, maar daarvoor krijgen kopers nu een 64GB-versie.