Baidu laat robotaxi's de weg op gaan in Shanghai

Baidu en Apollo zijn begonnen met het testen van taxiritten met robotaxi's in Shanghai. De taxi's maken al sinds vorig jaar testritten in Peking en kleinere steden in China. Hoewel de taxi's grotendeels autonoom rijden, zit er nog wel steeds een chauffeur achter het stuur.

De robotaxi's van de Chinese techgigant Baidu rijden volgens Yahoo Finance sinds deze week rond in Shanghai. De taxi's beschikken over level 4-autonomie. Dat betekent dat de auto veel functies zelf kan uitvoeren en zelf kan ingrijpen als de bestuurder niet reageert op een onverwachte verkeerssituaties.

De voertuigen in Shanghai zijn de elektrische voertuigen van Hongqi. Tussen 9.30 uur en 23.00 uur kunnen klanten via de Baidu-app een taxi bestellen in het Jianding district in Shanghai. De passagiers kunnen vervolgens 150 punten kiezen om zich te laten afzetten.

Voor het aanbieden van de robotaxi's werkt Baidu samen met Apollo. De autonome taxi's van het bedrijf worden sinds 2019 getest in China. Het is nog niet bekend hoeveel voertuigen er nu in Shanghai rondrijden, maar een woordvoerder van het bedrijf heeft tegenover Techcrunch laten weten dat het doel op dit moment is om 200 robotaxi's in de stad te laten rondrijden.

Baidu is niet de enige die experimenteert met het laten rijden van autonome taxi's. Eerder maakte Hyundai al bekend te werken aan een level 4 autonome taxi. Eerder deze maand werd bekend dat de eerste robotaxi's van Sixt en Intel vanaf 2022 in München testritten door de stad gaan maken.