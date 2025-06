Baidu brengt in maart zijn generatieve AI-bot uit met groter model dan ChatGPT

De Chinese webgigant Baidu brengt in maart een publieke versie van zijn AI-chatbot uit. Die maakt gebruik van een groter taalmodel dan ChatGPT. De AI-chatbot krijgt de naam Ernie, een afgeleide van het taalmodel dat Baidu gebruikt.

Baidu bevestigt de komst van de chatbot tegenover The Register, nadat daar eerder in Chinese media over werd gesproken. De naam Ernie is gebaseerd op het naturallanguageprocessingmodel dat onderzoekers bij Baidu hebben ontwikkeld. Het Ernie-model staat voor Enhanced Representation through Knowledge Integration en stamt uit 2019. De broncode van dat model is inmiddels ook op GitHub gezet. Het model maakt onderdeel uit van meerdere grote modellen, zoals die voor het begrijpen en schrijven van taal, dat Baidu Ernie 3.0 Titan noemt. Een ander model van Baidu heet Ernie-ViLG en is bedoeld voor het genereren van afbeeldingen op basis van tekst.

Het is niet bekend wat de AI-chatbot precies kan en waartoe die in staat is. Baidu heeft in de loop der jaren een onderzoeksafdeling opgezet met ambitieuze plannen op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie. Ernie 3.0 Titan, dat in 2021 uitkwam, heeft 260 miljard parameters. Dat zijn de voorspellende waarden van een generatief chatmodel. Dat zijn meer parameters dan bijvoorbeeld ChatGPT, dat er 175 miljard gebruikt. Ernie zou zich volgens een woordvoerder van Baidu onderscheiden ten opzichte van de rest van de AI-chatbots: "Ernie heeft het vermogen om uitgebreide kennis te integreren met een enorme hoeveelheid data, wat resulteert in uitzonderlijke prestaties in het begrijpen en genereren van taal", zegt een woordvoerder van Baidu.

Het Chinese Baidu is een van de vele grote techbedrijven die momenteel in een wapenwedloop op AI-gebied verwikkeld lijken te zijn. ChatGPT van OpenAI kreeg onlangs een investering van 10 miljard dollar van Microsoft, dat hoogstwaarschijnlijk van plan is de chatbot te integreren in zoekmachine Bing. Google presenteerde daarnaast op maandagavond een eigen chatbot genaamd Bard, al is die nog niet publiekelijk beschikbaar. Het is enigszins opvallend dat Baidu als Chinees bedrijf een chatbot uitbrengt die naast het Chinese schrift ook is getraind op het Westerse schrift. Het is niet duidelijk of Baidu plannen heeft om de chatbot uiteindelijk voor Westerse gebruikers uit te brengen en in welke vorm dat gebeurt.

Dat Baidu en Google al plannen hebben gepresenteerd voor een eigen chatbot zonder die daadwerkelijk te tonen, geeft aan dat de bedrijven de concurrentie van ChatGPT voelen. Google zou inmiddels ook weer de hulp van Larry Page en Sergey Brin hebben ingeschakeld om met een antwoord op ChatGPT te komen.