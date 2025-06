Wie heeft Microsoft of Google nodig? Tweaker bouwde zijn eigen AI-zoekfunctie

Microsoft heeft het nieuwe Bing, Google gebruikt Bard. Je hoeft echter geen techgigant te zijn om een zoekfunctie te bouwen die met behulp van AI antwoorden geeft op je vragen. Een tweaker bouwde hem zelf.

De zoekfunctie van tweaker Skit3000 heet simpelweg AI Search. Een uitgebreide interface heeft hij nog niet, maar anders dan met ChatGPT is het met AI Search wel mogelijk om antwoord te krijgen op vragen naar recente gebeurtenissen. "Ik denk dat Bing op de juiste weg is door eenzelfde soort interface te integreren, want je hoeft dan nooit meer door ellenlange artikelen heen te lezen, alleen maar om antwoord te krijgen op een of twee vragen die je hebt."

Microsoft kondigde de nieuwe versies van Bing en Edge dinsdagavond aan. Bing krijgt uitgebreide snippets voor antwoorden op basis van een volgende versie van GPT. Ook komt er een chatinterface. Browser Edge krijgt een 'copilot'-functie in een zijbalk, die bijvoorbeeld webpagina's kan samenvatten en posts kan samenstellen. Google kondigde zijn alternatief Bard maandagavond aan. Die komt in Googles zoekmachine te zitten.

De werking van AI Search is in de basis eenvoudig. Het script pakt je vraag en voert die in bij DuckDuckGo. Vervolgens pakt het de links van de eerste zes zoekresultaten, zoekt die op en stript de tekst daarvan. Daarna verstuurt het een prompt naar GPT-3 van OpenAI met de vraag en als context de tekst uit de zes zoekresultaten. Vervolgens toont AI Search het antwoord in maximaal 200 karakters.

Dat werkt vaak goed. Zo kan AI Search prima achterhalen wie de nieuwe coach van het Belgische mannenelftal is, terwijl die benoeming pas woensdagochtend bekend werd gemaakt. Net als ChatGPT verslikt AI Search zich in de oprichting van Tweakers. Beide denken dat Femme pas in 1999 begon, maar dat was natuurlijk in 1998.

AI Search werkt met Node-RED op basis van Node.js en dat is lokaal te installeren. Gebruikers moeten wel een api-key hebben van OpenAI, die met een gratis account te krijgen is. De instructies en het json-bestand met de flow zijn op GitHub te vinden.