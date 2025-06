Google introduceert eigen AI-chatbot als antwoord op ChatGPT

Google introduceert een eigen AI-tool genaamd Bard. Deze tool lijkt bedoeld als concurrentie voor OpenAI's ChatGPT. Er is nog geen duidelijkheid over alle capaciteiten, maar gebruikers kunnen gerichte vragen stellen waarna Bard antwoorden met informatie geeft.

Bard werkt op basis van het Language Model for Dialogue Applications, of LaMDA. Dit al langer bestaande conversatiemodel maakt het mogelijk vloeiende conversaties te hebben over tal van onderwerpen, vergelijkbaar met hoe mensen online met elkaar converseren, al is dit model niet publiekelijk beschikbaar. Voor Bard maakt Google vooralsnog gebruik van een 'lichtgewicht modelversie van LaMDA'. Daardoor is er minder rekenkracht nodig, kunnen meer mensen er gebruik van maken en hoopt Google meer feedback te krijgen.

Sundar Pichai, de ceo van Google en Alphabet, omschrijft Bard als een experimentele AI-dienst die tot doel heeft om 'de brede kennis van de wereld te combineren met de kracht, intelligentie en creativiteit van onze grote taalmodellen'. Daarbij maakt Bard ook gebruik van informatie van het web om te komen tot 'verse' antwoorden die van hoge kwaliteit moeten zijn. Daarmee lijkt Pichai te suggereren dat Bard ook in staat is om vragen te beantwoorden over recente gebeurtenissen; dat is een onderdeel dat ChatGPT momenteel mist.

Er worden een aantal voorbeelden van praktische vragen gegeven waar gebruikers de tool van Google voor kunnen inzetten. Zo kan een vraag gesteld worden welke ontdekkingen van de James Webb Space Telescope aan een negenjarig kind verteld kunnen worden, waarna Bard puntsgewijs enkele antwoorden geeft die ook daadwerkelijk toegespitst lijken op de kennis van kinderen van die leeftijd. Verder stelt Google dat Bard ingezet kan worden om twee Oscar-genomineerde films met elkaar te vergelijken of om lunchideeën te poneren op basis van de ingrediënten die de gebruiker in huis heeft. Bard lijkt in de huidige versie, zoals door Google wordt getoond, nog niet zo doorontwikkeld als ChatGPT, in de zin dat het als een volwaardige chatbot kan worden gezien.

Bard wordt opengesteld voor een testgroep, maar in de komende weken zal de tool beschikbaar komen voor het bredere publiek. Pichai meldt dat Google externe feedback zal gebruiken in combinatie met interne tests om ervoor te zorgen dat de antwoorden van Bard voldoen aan hoge standaarden op het vlak van onder meer kwaliteit en veiligheid.

Het is de bedoeling dat bepaalde AI-features binnenkort ook onderdeel worden van Google Search. Daarmee moet het mogelijk worden om complexe informatie en meerdere perspectieven eenvoudig en kort en bondig te laten weergeven, zodat gebruikers snel het grotere plaatje kunnen doorgronden. Mogelijk is dit een antwoord op vermeende plannen van concurrent Microsoft. Het bedrijf uit Redmond investeerde eerder al miljarden dollars in OpenAI en zou ChatGPT in zijn zoekmachine Bing en andere Office-onderdelen willen integreren.

Vorige maand kwam The New York Times met de informatie dat Google de hulp heeft ingeschakeld van oprichters Larry Page en Sergey Brin om de AI-strategie van het bedrijf te bespreken. Het Amerikaanse medium schreef dat managers van Google de concurrentiedruk voelden om een eigen tool op te tuigen die met ChatGPT moet kunnen concurreren. Pichai zou 'code rood' hebben afgegeven binnen het bedrijf nadat ChatGPT in november vorig jaar uitkwam als bètaversie. Deze code zou betekenen dat sommige producten sneller moeten worden getoetst, goedgekeurd en klaar worden gemaakt om uit te worden gebracht. De huidige, ietwat gehaaste ogende aankondiging van Bard lijkt in dit streven te passen.