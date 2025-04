Google maakt Bard-AI-chatbot beschikbaar, eerst alleen in VS en VK

Google heeft de Bard-AI-chatbot voor het eerst beschikbaar gesteld aan reguliere gebruikers. Het gaat vooralsnog alleen om de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en er is een wachtlijst. Uiteindelijk moet de dienst ook in andere landen beschikbaar komen.

Het bedrijf noemt Bard nog een 'vroeg experiment' en zegt dat deze stap voor extra feedback moet zorgen waarmee Google Bard kan verbeteren. De generatieve AI-chatbot moet de productiviteit van gebruikers kunnen verbeteren en ze van extra creativiteit kunnen voorzien. Google zegt dat Bard onder meer kwantumfysica 'in simpele termen' kan uitleggen, of gebruikers kan helpen bij het lezen van meer boeken of het maken van een blogpost.

Google Bard maakt soms nog fouten.

Bij de aankondiging dat Bard beschikbaar wordt gesteld aan de eerste gebruikers, merkt het bedrijf ook op dat Bard foutieve informatie met overtuiging kan overbrengen. Zo vroeg een gebruiker Bard om plantentips, waarna het bedrijf de zz-plant van de verkeerde wetenschappelijke naam voorzag. Bij het starten van een gesprek, wordt dan ook aangegeven dat de chatbot fouten 'en beledigende' informatie kan bevatten.

Wanneer gebruikers Bard bijvoorbeeld vragen een tekst op te stellen, kan Bard meerdere kladideeën geven waar de gebruiker uit kan kiezen. Zo heeft de gebruiker meer input in wat voor soort tekst Bard schrijft. Bard is daarnaast gekoppeld aan Google Search, waardoor Bards reacties sneller gecheckt kunnen worden. Google zegt large language models zoals Bards LaMDA-model in Search te willen integreren, waar het later meer informatie over wil geven.

Google wil Bard later ook uitbreiden met andere functies, zoals kunnen coderen en multimodale functies. Multimodale generatieve AI-functies zijn functies waarbij tekstinput wordt omgezet naar bijvoorbeeld een afbeelding, of andersom. Wanneer Bard in de Benelux beschikbaar moet komen, is niet duidelijk. Google kondigde Bard begin februari aan, als concurrent voor ChatGPT.