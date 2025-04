Liberty Global wil resterende Telenet-aandelen overnemen voor 930 miljoen euro

Liberty Global wil de rest van Telenets aandelen kopen en wil hier 22 euro per aandeel voor betalen, wat in totaal neerkomt op bijna 930 miljoen euro. Nu is een Telenet-aandeel 15 euro waard. Liberty Global heeft op dit moment bijna 60 procent van Telenet in handen.

Telenet zegt dat Liberty Global een 'vrijwillig en voorwaardelijk' overnamebod heeft aangekondigd voor alle Telenet-aandelen die nog niet van Liberty of Telenet zijn. Telenet bezit nu 3,12 procent van de aandelen, Liberty Global 59,18 procent. De raad van bestuur van de kabelaar zegt het bod van Liberty Global te steunen en aan te bevelen. Volgens HLN betekent het bod dat Liberty Global bijna 930 miljoen euro heeft voor de volledige overname van Telenet.

Liberty biedt 22 euro per aandeel, wat 59 procent meer is dan de koers op 15 maart was 'en een premie van 52 procent ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde koers van Telenet over de maand voorafgaand' aan die datum. Liberty's overname gaat alleen door als Liberty en Telenet samen na aanschaf minstens 95 procent van de aandelen zouden bezitten.

Het is niet voor het eerst dat Liberty Global probeert Telenet volledig over te nemen. In januari 2013 bood het bedrijf 35 euro per aandeel, maar dat bleek niet genoeg te zijn. Met dat bod wist het Amerikaanse bedrijf zijn aandeel slechts met acht procentpunt te vergroten. Toen gaf de raad van bestuur van Telenet ook aan dat het bod relatief laag was, omdat de aandelen toen rond de 37 en 42 euro waard waren. Liberty Global is in Nederland samen met Vodafone eigenaar van VodafoneZiggo.