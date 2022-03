Liberty Global wil mogelijk glasvezelabonnementen aanbieden in Benelux

Liberty Global wil mogelijk onder de naam VividFibre glasvezelabonnementen aanbieden in België en Nederland. Hiervoor heeft het bedrijf een site opgezet en een campagne op Facebook gestart. Liberty Global is mede-eigenaar van Telenet en VodafoneZiggo.

Volgens de VividFibre-site, die vermoedelijk is opgezet in het kader van een marktonderzoek, zou de provider een eigen ftth -glasvezelnetwerk op willen zetten met snelheden van 400Mbit/s tot 20Gbit/s. Daarnaast spreekt de site over drie 'Full Fibre'-abonnementen met prijzen van 45 tot 75 euro per maand.

Duurdere abonnementen krijgen 'early adopters keuze', waarbij VividFibre zegt een tot drie apparaten 'automatisch van updates te voorzien'. Bij het duurste abonnement spreekt VividFibre over een snelheidsgarantie. Ook wordt er gesproken over dekking via wifi en een Norton-beveiligingspakket.

De site heeft een postcodechecker, maar deze geeft aan dat het netwerk nog niet beschikbaar is. Verder staan er drie neppe testimonials op de website; afhankelijk van de Belgische of de Nederlandse website wonen de drie 'klanten' in België of Nederland.

Het Facebook-account van Liberty Global is twee advertentiecampagnes gestart gericht op Nederlandse en Belgische Facebook-gebruikers. Of en wanneer Liberty Global daadwerkelijk met VividFibre in België en Nederland glasvezelabonnementen aan wil gaan bieden, is niet duidelijk. Liberty Global was maandagochtend niet bereikbaar voor vragen.

De Nederlandse VividFibre-website staat op naam van het Rotterdamse ontwerpbureau Evers en de Gier. Het ontwerpbureau zegt desgevraagd dat de website 'in opdracht van een bedrijf' is gemaakt, maar wil daar geen verdere informatie over geven.

Dat Liberty Global in Nederland overweegt om een eigen glasvezelnetwerk op te richten, is opvallend. Het bedrijf is voor vijftig procent eigenaar van VodafoneZiggo, dat ook aan een eigen glasvezelnetwerk werkt, al is hierbij geen sprake van ftth. Daarnaast is Liberty Global voor 57,4 procent eigenaar van Telenet, dat in gesprek is met Fluvius om een ftth-glasvezelnetwerk op te richten.

Update, 15:22 uur: De VividFibre-website zegt inmiddels 'in aanbouw' te zijn. Onderstaande vier screenshots zijn genomen voor deze pagina werd getoond.