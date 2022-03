Orange Belgium verhoogt databundel Go Plus van 8GB naar 10GB

Orange Belgium heeft de databundel van zijn Go Plus-abonnement verhoogd van 8GB naar 10GB. Andere abonnementen zijn niet aangepast en de prijs is ook niet gewijzigd. Het Go Plus-abonnement werd in 2020 geïntroduceerd en had toen een databundel van 5GB.

Gebruikers van het Userbase-forum merkten in de My Orange-app op dat de databundel van hun Go Plus-abonnement was gewijzigd van 8GB naar 10GB. Inmiddels heeft de Belgische provider zijn website ook aangepast. Alleen het Go Plus-abonnement krijgt een grotere databundel; de drie andere Go-abonnementen zijn ongewijzigd.

Orange verandert ook de prijzen niet. Het Go Plus-abonnement kost nog altijd 20 euro per maand, al krijgen nieuwe klanten het eerste jaar korting, waarmee de prijs op 16 euro per maand uitkomt. Begin 2020 introduceerde Orange Belgium zijn Go-abonnementen. Het Go Plus-abonnement had aanvankelijk een databundel van 5GB.