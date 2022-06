Orange Belgium biedt online tv-abonnement aan voor 8,50 euro per maand

Orange Belgium begint met Orange TV Lite, een abonnement voor lineaire tv dat werkt via streaming. Het abonnement bevat twintig kanalen en er is keuze voor een versie met voornamelijk Nederlandstalige of juist Franstalige kanalen.

Voor Orange TV Lite hebben klanten geen decoder nodig. De dienst werkt via de Orange TV Plus-app voor Android en iOS, en er kan bijvoorbeeld via een Chromecast op een tv gekeken worden. Er is nog geen app voor de Apple TV of Android TV. Het is mogelijk om op vijf apparaten tegelijk te kijken en Orange Belgium laat gebruikers via de dienst ook tv-programma's opnemen en later bekijken.

Het abonnement voor online tv kan alleen afgesloten worden in combinatie met een Love- of Home-internetabonnement en kost 8,5 euro per maand. Daarmee is het goedkoper dan een regulier Orange TV-pakket, dat 15 euro per maand kost. Daarbij krijgen klanten echter zeventig zenders; bij het goedkopere pakket zijn dat er twintig.

Er is keuze uit een pakket met vooral Nederlandstalige zenders, zoals Één, Canvas, Ketnet, vier Play-zenders en vijf VTM-zenders. Daarnaast is er een pakket met Franstalige zenders als La Une, TV5, France 2, RTL, TF1 en meer. Beide pakketten bevatten ook zenders als National Geographic, FOX en Disney.