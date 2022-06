Argeweb en Alphamega bevestigen ook op te gaan in Yourhosting

Total Webhosting Solutions brengt ook Argeweb onder bij Yourhosting. Volgens de hostingprovider is de transitie naar verwachting voor het eind van dit jaar afgerond. Ook het opgaan van Alphamega in Yourhosting is bevestigd.

Argeweb informeert klanten met een e-mail en heeft een pagina online gezet met details over de wijzigingen. Tweakers schreef vorige week al dat Argeweb samen zou gaan met Yourhosting; dat bleek uit interne communicatie die Tweakers heeft ingezien.

Vorige week maakten Vevida en VIP Internet bekend dat ze verdergaan als Yourhosting. Ook bleek dat Alphamega een pagina online had staan met vergelijkbare communicatie, maar die was nog niet publiek te zien. Die pagina staat nu ook online. Eerder werd ook al SoHosted ondergebracht bij Yourhosting.

Het fuseren van de hostingproviders betekent volgens TWS dat 'specialisten, technologie en kennis' worden samengevoegd. Vooralsnog kunnen bestaande klanten van de providers die opgaan in Yourhosting, de diensten en control panels gebruiken zoals ze gewend zijn,

TWS heeft door overnames in de afgelopen jaren 22 Nederlandse hostingmerken in handen gekregen en 8 in Spanje. In Spanje heeft het bedrijf hetzelfde gedaan als in Nederland. Bijna alle hostingmerken werden daar ondergebracht bij Axarnet.