RealHosting neemt webhostingprovider Sitebytes over

RealHosting neemt het webhostingbedrijf Sitebytes over. RealHosting is onderdeel van moederbedrijf Total Webhosting Solutions. Dit moederbedrijf deed in de afgelopen twee maanden al twee enigszins vergelijkbare overnames.

In een persbericht laat Gijsbert Rochat, de directeur van Sitebytes, weten dat hij al enige tijd op zoek was naar 'de juiste opvolging voor Sitebytes', in de vorm van 'een partner met een vergelijkbare filosofie'. Volgens hem is de transactie binnen enkele weken tot stand gekomen. Nadere details over de overname van Sitebytes zijn niet bekendgemaakt.

Voor RealHosting is dit de tiende overname in twaalf jaar. Het bedrijf voert naar eigen zeggen een actief overnamebeleid, wat op goedkeuring van moederbedrijf Total Webhosting Solutions kan rekenen. TWS zegt dat het de overnames van kleinere webhostingbedrijven in de komende jaren zal voortzetten.

Onlangs nam TWS-onderdeel PCextreme nog Alphamega Hosting over en PCextreme maakte eind vorig jaar bekend dat het Flexwebhosting heeft ingelijfd. Sinds maart vorig jaar is het van oorsprong Zeeuwse PCextreme onderdeel van het in Zwolle gevestigde TWS. Dit Zwolse bedrijf heeft naast Sitebytes ook onder meer Yourhosting, Versio, PCextreme, RealHosting, De Heeg, Savvii, Provider, Neostrada, InforTelecom, Axarnet, Cartagon, SoHosted, Argeweb en Flexwebhosting onder zich.

Sitebytes zegt dat het 23 jaar ervaring met webhosting heeft. RealHosting bestaat sinds 2001 en levert diensten als webhosting en domeinregistraties. Sinds 2017 is het bedrijf onderdeel van TWS. RealHosting heeft veertien medewerkers en is Haarlem gevestigd.