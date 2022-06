Total Webhosting Solutions neemt Skyberate en MageHost over

Total Webhosting Solutions neemt twee Nederlandse hostingbedrijven over. Het gaat om Skyberate en MageHost, partijen die zich richten op het hosten van e-commerceplatforms als Magento en Shopware. Overnamebedragen zijn niet bekendgemaakt.

Volgens Total Web Hosting is Skyberate uit Doetinchem een van de grootste hosters op het gebied van e-commerce in Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in Magento, WordPress en Shopware. De eigenaar van Skyberate stelt dat het zeventien jaar oude bedrijf door de overname door TWS verder kan groeien.

Ook MageHost uit Valkenswaard is een e-commercehostingpartij. Het bedrijf bestaat sinds 2012 en richt zich op het hosten van Magento- en Shopware-platforms. De oprichter van MageHost stelt dat hij zich door de overname verder kan richten op de technologische ontwikkeling van zijn platform.

Total Webhosting Solutions heeft in de afgelopen jaren tal van hostingbedrijven overgenomen, waaronder Argeweb, PCextreme, VIP Internet en Savvii. Volgens de TWS-website zijn nu 24 hostingbedrijven onderdeel van het concern.

Steeds meer kleine, Nederlandse hostingpartijen komen in handen van de twee grote hostingconcerns. Naast TWS is er nog een andere grote hostingpartij die veel overnames doet in de sector: Team.blue. Dat fusiebedrijf van TransIP en Combell nam onlangs SuperHosting en WebRuimteHosting over.