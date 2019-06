TransIP fuseert met Belgische hostingbedrijf Combell

Het Belgische hostingbedrijf Combell en zijn Nederlandse branchegenoot TransIP melden dat ze gezamenlijk het fusiebedrijf team.blue hebben opgericht. Team.blue is de naam van het nieuwe holdingbedrijf dat boven beide partijen komt te hangen.

Volgens beide bedrijven wordt met het nieuwe team.blue een marktwaarde van meer dan een miljard dollar bereikt. Team.blue zegt dat het zijn diensten op het vlak van webhosting, e-mail en applicaties gaat aanbieden aan 1,2 miljoen klanten verspreid over Europa. Daarvoor zijn er volgens TransIP ruim zeshonderd medewerkers verspreid over de Benelux, Denemarken, Zweden en Zwitserland beschikbaar. Met het bundelen van de krachten wordt team.blue naar eigen zeggen een van de grootste hostingbedrijven in Europa.

Jonas Dhaenens, de oprichter van Combell, wordt de ceo van team.blue; TransIP-oprichter en Bunq-ceo Ali Niknam wordt lid van de raad van bestuur van de nieuwe holding. Niknam vertelt tegen Quote dat beide partijen erg complementair aan elkaar zijn: 'TransIP is sterker voor de techies, Combell meer voor het mkb. Samen vullen we elkaar erg goed aan'. Volgens De Tijd heeft Combell een jaaromzet van 100 miljoen euro, terwijl TransIP een omzet van 70 miljoen euro haalt.

Het werd in mei al duidelijk dat Combell en TransIP wilden fuseren. Daarvoor vroegen de partijen toestemming bij de ACM, de Nederlandse toezichthouder. Die liet eerder al weten dat Combell TransIP mag overnemen. Volgens de toezichthouder blijft er genoeg concurrentie over. Overigens spreekt de ACM van een 'overname', maar eerder benadrukten zowel Dhaenens als Niknam dat het een fusie betreft en er geen sprake is van een verkoop. Niknam gaf aan dat de ACM het slechts om technische redenen als 'overname' aanduidt.

De Belgische webhoster Combell is in 1999 opgericht en het bedrijf heeft volgens LinkedIn tussen de tweehonderd en vijfhonderd werknemers. Het bedrijf heeft ook meerdere bedrijven in Nederland, waaronder iXL Hosting en de in 2016 overgenomen bedrijven Byte en HostingXS. Het Nederlandse hostingbedrijf TransIP werd in 2003 opgericht door Ali Niknam, die later ook de bank Bunq oprichtte. TransIP verkocht in 2016 een belang aan een Zweedse investeringsmaatschappij, maar Niknam kocht die aandelen een jaar later terug wegens 'verschillen in mening over de strategie'.