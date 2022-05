Moederbedrijf van TransIP en Combell neemt SuperHosting over

Team.blue, het fusiebedrijf van TransIP en Combell, heeft het Bulgaarse hostingbedrijf SuperHosting overgenomen. Met de overname wil Team.blue zijn positie op de Centraal- en Oost-Europese markt versterken.

SuperHosting is volgens Team.blue op dit moment marktleider in Bulgarije en gespecialiseerd in zakelijke webhosting, domeinen en vps-diensten. Het overgenomen bedrijf werd in 2005 opgericht en nam in 2017 nog een Bulgaarse concurrent over. 'Onlangs' opende het bedrijf een zusterkantoor in Servië om een grotere rol te kunnen spelen in de regio.

Hoeveel Team.blue betaalde voor SuperHosting, is niet duidelijk. Wel schrijft het moederbedrijf dat SuperHosting verdergaat onder zijn eigen naam. De twee oprichters blijven ook bij het bedrijf betrokken. Met de overname zegt Team.blue zijn positie te versterken in Centraal- en Oost-Europa, de markt waarop SuperHosting verder wil groeien. Het moederbedrijf zegt het overgenomen bedrijf in zijn ambitie te gaan ondersteunen.

Eind juni nam Team.blue nog WebRuimteHosting over. Anders dan bij SuperHosting wordt dit bedrijf ingelijfd in Vimexx en worden de klanten van WebRuimteHosting overgezet naar het Vimexx-platform. Het Nederlandse TransIP en het Belgische Combell maakten ruim een jaar geleden bekend te fuseren tot Team.blue.