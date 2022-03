SoHosted wijzigt hostingpakketten en verhoogt prijzen met 33 tot 100 procent

De Nederlandse webhoster SoHosted voert wijzigingen en een flinke prijsverhoging door bij zijn webhostingpakketten. Het goedkoopste pakket verdubbelt in prijs en kost per 1 april tien euro per maand. Volgens SoHosted krijgen gebruikers daar meer voor terug.

Prijswijzigingen SoHosted

De nieuwe prijzen voor de hostingpakketten Standaard, Pro en Premium zijn respectievelijk 10, 15 en 20 euro per maand. Nu gaat dat nog om prijzen van 5, 10 en 15 euro per maand. SoHosted stopt met de oude abonnementen, ook voor bestaande klanten. Die klanten worden zodra hun jaarcontract afloopt, overgezet naar een nieuw abonnement.

Volgens SoHosted krijgen klanten met de nieuwe abonnementen meer waar voor hun geld. De vernieuwde pakketten bieden onder andere meer cpu-cores en ram, nieuwe tools voor het maken van websites en webshops, automatische beveiligingspatches en ddos-protectie. Ook is de telefonische klantenservice na de prijsverhoging acht uur per dag bereikbaar in plaats van vier uur.

SoHosted zegt dat de nieuwe tarieven hoger zijn, omdat er is geïnvesteerd in meer snelheid, veiligheid en functionaliteit. Ook stelt de hostingprovider 'gekeken te hebben naar de markt en geprobeerd te hebben om de prijzen zo laag mogelijk te houden'.

In 2019 werd SoHosted overgenomen door Total Webhosting Solutions. TWS heeft in de afgelopen jaren tal van hostingproviders overgenomen en bezit er nu 29. Naast SoHosted zijn dat onder andere PcExtreme, Versio, RealHosting, YourHosting, Argeweb en Vevida.