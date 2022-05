Fusiebedrijf van TransIP en Combell neemt WebRuimteHosting over

Het kleine hostingbedrijf WebRuimteHosting is ingelijfd door Vimexx, dat op zijn beurt onderdeel is van Team.blue. Daarmee komt WebRuimteHosting te vallen onder het grote hostingbedrijf dat is ontstaan uit de fusie van TransIP en Combell.

Klanten van WebRuimteHosting hebben een e-mail gekregen waarin de eigenaar verklaart dat hij en zijn bedrijf zich aansluiten bij Vimexx. In de nacht van donderdag op vrijdag worden klanten overgezet naar het klantenpaneel van Vimexx.

Huidige klanten van WebRuimteHosting worden 'ingedeeld naar de producten van Vimexx op basis van jouw huidige gebruik en de daarbij best passende oplossing', staat in de e-mail die Tweakers heeft ingezien. Klanten kunnen upgraden of downgraden naar een ander pakket.

WebRuimteHosting bestaat twaalf jaar en heeft naar eigen zeggen achtduizend klanten. Het bedrijf wordt nu onderdeel van Vimexx, beide hostingproviders bieden goedkope hostingpakketten aan. Vimexx werd vorig jaar overgenomen door Team.blue. Dat is moederbedrijf dat is ontstaan uit de fusie van TransIP en Combell een jaar geleden.