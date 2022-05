Acer introduceert Enduro-serie van verstevigde laptops en tablets

Acer komt met een nieuwe productlijn van verstevigde laptops en tablets en gaat daarmee de concurrentie aan met Panasonics ToughBook-serie. De apparaten zijn bijvoorbeeld bedoeld voor gebruik op bouwplaatsen. Er verschijnen twee laptops en drie tablets.

De Acer Enduro N7 is de grootste en meest verstevigde laptop in de nieuwe serie en heeft een ip65-certificaat voor afdichtingen tegen stof en vocht. Dit model heeft een 14"-scherm met een full-hd-resolutie en een maximale helderheid van 700cd/m2. In het apparaat zit een hot-swappable accu en een Intel Core i5-quadcore van de achtste generatie. De laptop heeft een tpm-module en Acer komt met software die verder moet helpen bij het beheer en beveiligen van de laptops. De fabrikant noemt dat de Acer Enduro Manageability Suite. Details over de afmetingen, het gewicht en de prijs geeft Acer nog niet.

Acer maakt ook een dunner en lichter model; de Enduro N3. Die weegt 2kg en is 25mm dik, maar is met zijn ip53-certificaat minder goed afgedicht tegen stof en vocht. Ook moet de Enduro N3 het doen met één accu. Het scherm is beschermd met een laag Corning Gorilla Glass. In de laptop zit maximaal een Intel Core i7-processor van de tiende generatie en tot aan 32GB ddr4-geheugen. Een MX230-gpu is optioneel en de opslag bestaat uit een nvme-ssd van 1TB. Acer brengt de Enduro N3 in juni uit voor een prijs vanaf 999 euro.

Acer vult de Enduro-lijn aan met drie tablets in de T1- en T5-serie. De T5 is een verstevigde Windows 10-tablet van 10", met een hot-swappable accu. De tablet heeft een ip65-classificatie en Acer brengt accessoires uit zoals handgrepen, schouderriemen en docking stations. De T1 is er als 10"-variant met Windows of als 8"-versie met Android. Deze tablets kunnen bediend worden met handscheonen aan. Voor de Windows-versie verschijnt een toetsenbordhoes. Wanneer de Enduro-tablets te koop zijn en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.