Epic Games Store heeft 61 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Het aantal maandelijks actieve gebruikers van de Epic Games Store is gegroeid naar 61 miljoen. De gameswinkel schrijft dat zelf toe aan de marketingcampagne The Vault, waarbij recent onder andere GTA V gratis werd weggegeven.

Wat de toename in het aantal maandelijks actieve gebruikers precies is door de recente weggeefacties, zegt Epic niet. In een persbericht noemen twee marketingbedrijven die met de Epic Games Store hebben samengewerkt de campagne een succes. De gameswinkel had een piek van 13 miljoen gelijktijdig actieve gebruikers. Mogelijk was dat toen GTA V gratis was te downloaden, de gameswinkel was toen enige tijd overbelast.

Begin dit jaar zei Epic dat zijn Games Store 108 miljoen gebruikers heeft in totaal. Toen zei het bedrijf niets over maandelijks actieve gebruikers. Het is niet bekend hoeveel accounts er nu in totaal zijn. Epic weet met het weggeven van gratis games veel gamers over te halen om zijn winkel te gebruiken. Of het Epic ook lukt om die gebruikers voor langere tijd aan zich te binden, zal moeten blijken.

Steam heeft nog altijd veel meer gebruikers. Volgens Valve waren er vorig jaar 95 miljoen maandelijks actieve gebruikers. De piek van het aantal gelijktijdig actieve Steam-gebruikers staat volgens onofficiële cijfers van SteamDB op ruim 24,5 miljoen. Dat was in maart dit jaar.