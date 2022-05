Steam bereikt mijlpaal van 25 miljoen tegelijk ingelogde gebruikers

Steam heeft in negen maanden zijn record aan gelijktijdig ingelogde gebruikers verhoogd van 20 naar 25 miljoen. Dat gebeurde zaterdag. De gamingdienst tikte de in maart op een half miljoen na de 25 miljoen niet aan, maar nu dus wel.

Op het exacte piekmoment dat zaterdag plaatsvond, waren er volgens Steams eigen statistieken 25.413.392 gebruikers online. Steam maakt een zeer sterke groei door in het afgelopen jaar: de 20 miljoen tikte Valve in maart van vorig jaar al aan, maar de 'mijlpaal' van 24,5 miljoen gebruikers werd later in diezelfde maand al aangetikt. Al met al heeft de dienst dus officieel zo'n negen maanden gedaan over de groei van 20 naar 25 miljoen, terwijl het record van 18,5 miljoen uit januari 2018 stand heeft gehouden tot februari van 2020. Dat valt te lezen op SteamDB, dat de Steam-statistieken opslaat en uitgebreid doorzoekbaar maakt.

SteamDB speculeerde bij het bereiken van de 20 miljoen al dat dit waarschijnlijk komt door de vele thuisblijvers door het coronavirus. Gezien de voortdurende aanwezigheid van dat virus, ligt het voor de hand dat dit nieuwe record eveneens daaraan te danken valt.

Bij die piek van 24,5 miljoen in maart was zo'n 32 procent van de gebruikers ook daadwerkelijk een spel aan het spelen. Op het moment dat de 25 miljoen ook daadwerkelijk bereikt is, was zo rond de 29,5 procent van de gebruikers in-game.

Wat betreft de populairste games op het platform is er weinig veranderd; CS:GO, Dota 2, PUBG en Grand Theft Auto V hebben plaatsen in de top-vijf, maar op de vierde plek staat wel momenteel nieuwkomer Cyberpunk 2077. De enige andere 'nieuwe' titel op deze ranglijst sinds maart is Apex Legends, dat in november naar Steam kwam, maar al langer uit is op Origin.