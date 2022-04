Steam-bèta heeft systeem ter voorkoming downloaden oude versies games - update

Valve heeft in de nieuwste Steam-bèta een methode toegevoegd om te voorkomen dat gebruikers oudere versies van games downloaden. Oudere builds worden bijvoorbeeld gebruikt door speedrunners, spelers die crashes op nieuwere versies ervaren en archivisten.

Waarom Valve de toevoeging in de bètaversie heeft ingevoerd, is niet bekend. Sterker nog, de versie waarin de wijziging volgens de uitgebreide blogpost van SteamDB-kopstuk Pavel Djundik is doorgevoerd, heeft die informatie niet in zijn changelog staan. Een mogelijke reden voor de maatregel is om bandbreedte en wellicht opslagruimte te besparen, of uitgevers en ontwikkelaars privacy te geven als het gaat om oudere data. SteamDB-voorman Pavel Djundik tekent aan dat de functie nog niet daadwerkelijk werkt, maar dat hij wel aanwezig is. Djundik noemt het invoeren van de functie op Twitter 'aannemelijk'.

Waar gebruikers nu nog gewoon een commando in kunnen voeren om een oudere versie van een titel op te vragen bij Steams servers, is daar, als de functie een vereiste wordt, een extra manifest request code voor nodig. Die krijgt de client pas als hij een app id, depot id, manifest id, branch name en branch password opgeeft, al die gegevens up-to-date zijn en de client de game ook 'bezit'. Een oudere manifest id, die staat voor een oudere versie, wordt geweigerd. De codes die de servers afgeven, zijn ook tien minuten geldig, dus kunnen vrijwel niet hergebruikt worden.

Mocht de functie daadwerkelijk actief worden, dan kunnen ontwikkelaars zelf nog zogenaamde beta branches aanmaken waar gebruikers zich voor aan kunnen melden in de Steam-gui. Nadeel hiervan is dat ontwikkelaars daar extra werk voor moeten willen verzetten en dat er een maximum is van 25 branches.

Op de speedrunning-subreddit is men niet te spreken over de dreigende wijziging. Men spreekt over het gebruik van GOG als alternatief, maar die winkel behoudt alleen de nieuwste vijf versies. Een voorbeeld van een game die deels gespeeld wordt in een oudere versie vanwege speedruns, is Cuphead. Ook wordt een anekdote gedeeld over iemand die Doom 2016 alleen fatsoenlijk kan draaien op de een na laatste versie van de game, wat hem of haar veel moeilijker gemaakt kan worden met deze Steam-functie.

De functie zou ook voor SteamDB gevolgen hebben. De Steam-informatiewebsite verzamelt allerlei data over spellen, maar kan na deze wijziging niet meer alle bestandslijsten voor alle games op Steam volgen. Dat betekent dat de wijzigingsgeschiedenis per bestand bijvoorbeeld niet meer houdbaar is. Omdat straks mogelijk alleen nog maar de nieuwste manifests verkregen kunnen worden, heeft SteamDB alle manifests die het kon krijgen, gedownload. Al die bestandslijsten vormen een totaal van 600GB.

Update, dinsdag: PC Gamer heeft een reactie van Valve gekregen op de zaak. ""We zijn niet van plan om het downloaden van oude builds uit te schakelen. Waar we aan werken, is een aanpak voor het afhandelen van edge-cases met content die niet van de downloader is, en om partners te helpen gemakkelijker builds te verwijderen die moeten worden verwijderd vanwege kwesties rond bijvoorbeeld auteursrechten. We zullen te zijner tijd meer informatie delen."