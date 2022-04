Data van survivalgame Rust is verloren gegaan door brand bij OVHcloud

De ontwikkelaar van online survivalgame Rust meldt dat 25 van zijn Europese servers offline zijn als het gevolg van de brand bij cloudprovider OVHcloud. Ook is er 'veel data' verloren gegaan die niet meer hersteld kan worden.

Wat voor data er precies verloren is gegaan en op welke manier dat spelers treft, is nog niet duidelijk. De ontwikkelaar van Rust meldt op Twitter dat de desbetreffende servers in het SBG-2-datacenter van OVHcloud stonden. Door een brand is dat datacenter woensdagochtend volledig verwoest.

De brand bij het Franse OVHcloud begon woensdagochtend in alle vroegte. Het SBG-2-datacenter in Straatsburg is volledig verloren gegaan en het naastgelegen SBG-1 is ook deels in vlammen opgegaan. De brandweer heeft SBG-3 en SBG-4 kunnen redden, maar die datacenters zijn nog offline. OVHcloud biedt verschillende clouddiensten aan, waaronder de hosting van gameservers. Het bedrijf heeft wereldwijd datacenters.

De pc-versie van Rust kwam in 2018 uit Early Access en heeft nog altijd een actieve spelersbasis. Op het moment van schrijven zijn er volgens cijfers van SteamDB ruim 80.000 spelers actief. De hoogste piek ooit was ruim 245.000 gelijktijdige spelers, twee maanden geleden.