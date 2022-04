Brand verwoest datacenter van Franse provider OVHcloud

Een brand bij OVHcloud in Frankrijk heeft een datacenter van het bedrijf in Straatsburg verwoest. Een tweede datacenter is deels getroffen en twee andere datacenters zijn nog offline. Die komen vandaag ook niet online volgens het bedrijf.

In de vroege ochtend van woensdag was er een groot incident bij het SBG2-datacenter van OVHcloud in Straatsburg, schrijft OVHcloud-oprichter Octave Klaba op Twitter. Volgens hem ontstond het vuur in het gebouw en was de brandweer snel ter plaatse, maar kon de brand niet onder controle gekregen worden. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

De brand heeft ook impact op de nabijgelegen datacenters SBG1, SBG2 en SBG3. Volgens Klabe is SBG1 ook deels verwoest en koelt de brandweer de andere gebouwen met water om die te beschermen. Om 7:20 uur woensdagochtend was de brand onder controle. SBG3 en SBG4 zouden nog in orde zijn, maar omdat de datacenters niet toegankelijk zijn, worden die vandaag niet herstart. Klaba adviseert klanten hun noodherstelplannen te activeren.

OVHcloud biedt wereldwijd tal van cloudhostingdiensten aan en is ook actief op de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft tientallen datacenters verspreid over Europa, Noord-Amerika en Azië.

Update, 08:22: Volgens een Franse lokale nieuwswebsite waren er zo'n 100 brandweerlieden en 43 brandweerauto's aanwezig. Het datacenter dat volledig is verwoest, is vijf verdiepingen hoog en heeft een grondoppervlak van 500 vierkante meter. De site toont ook beelden van de bluswerkzaamheden.