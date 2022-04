Hack gaf toegang tot 150.000 camera's in onder andere gevangenissen en fabrieken

Hackers hebben toegang gekregen tot 150.000 beveiligingscamera's van de Amerikaanse start-up Verkada. Ze konden live meekijken in Tesla-fabrieken, gevangenissen en bij het beveiligingsbedrijf zelf. Ook kregen ze toegang tot videoarchieven.

De hack werd uitgevoerd door een groep beveiligingsexperts die de gebrekkige beveiliging aan willen tonen, schrijft Bloomberg. Onder andere ontwikkelaar Tillie Kottmann is betrokken bij die groep die zichzelf Advanced Persistent Threat 69420 noemt. Volgens Kottmann kreeg de groep root-toegang tot de camera's middels een 'Super Admin'-account waarvan de inloggegevens online werden gevonden.

De beveiligingscamera's van Verkada hangen onder andere in ziekenhuizen, bij bedrijven, in gevangenissen en in fabrieken. De hackers konden meekijken met 330 camera's in een gevangenis in Alabama, waar ook gezichtsherkenning wordt gebruikt om de gevangenen te volgen.

De hackers konden ook meekijken met 222 camera's in fabrieken en magazijnen van Tesla. Ook zagen ze beelden van kantoren van Cloudflare, politiebureaus, gevangenissen, scholen en ziekenhuizen. Ook hadden de hackers toegang tot archieven, soms ook met bijbehorende audio. Zo konden ze ondervragingen van de politie met verdachten bekijken. Bloomberg heeft diverse beelden ingezien en zegt dat het om 4k-materiaal gaat.

Nadat Bloomberg contact opnam met Verkada, heeft het bedrijf alle adminaccounts preventief uitgezet en had de groep hackers geen toegang meer. Het bedrijf zegt een ander bedrijf ingehuurd te hebben om het incident te onderzoeken en heeft de politie ingeschakeld.

Verkada is opgericht in 2016 en verkoopt beveiligingscamera's met bijbehorende clouddiensten aan bedrijven. De start-up kreeg in januari vorig jaar 80 miljoen dollar aan durfkapitaal en zou gewaardeerd worden op een waarde van 1,6 miljard dollar.