TechCrunch: onderzoekers vinden hack om betaalde functies Tesla te ontgrendelen

Onderzoekers van de Technische Universität Berlin zeggen een manier te hebben gevonden om het infotainmentsysteem van Tesla's met een AMD-cpu te jailbreaken. Op deze manier zouden functies ontgrendeld kunnen worden waarvoor klanten normaliter moeten betalen.

Bron: Tesla

De onderzoekers beweren tegenover TechCrunch dat er gebruikgemaakt wordt van een voltage glitch, een hacktechniek waarbij de stroomtoevoer van in dit geval de AMD-cpu van een Tesla wordt beïnvloed om boottoegang te krijgen. Op deze manier kan eigen code door de cpu overgenomen worden. De betreffende techniek werd enkele jaren geleden al ontdekt. Omdat alleen AMD-cpu's genoemd worden, gaat het in theorie om Tesla's uit 2022 en nieuwer. Tot voor kort gebruikte de autofabrikant Intel-cpu's.

Met het jailbreaken van de Tesla zeggen de onderzoekers twee kanten op te kunnen. Aan de ene kant is het ontgrendelen van bepaalde betaalde functies mogelijk. Tesla beperkt bijvoorbeeld softwarematig de stoelverwarming en de Autopilot-functie. In theorie kunnen hackers dus de zelfrijfunctie inschakelen in landen waar die functie niet beschikbaar is en waarschijnlijk dus niet is toegestaan op de openbare weg. Aan de andere kant zeggen de onderzoekers toegang te hebben gehad tot verschillende gevoelige gegevens. Zo zouden de authentiecatiesleutel van het voertuig en uiteenlopende persoonlijke gegevens, zoals agendapunten, wifiwachtwoorden en bezochte locaties, zichtbaar zijn geweest.

Voor de aanval hebben hackers fysieke toegang nodig tot het voertuig. Volgens de onderzoekers is het voorkomen van deze aanval op de hardware van een Tesla alleen mogelijk als het autobedrijf de daadwerkelijke hardware vervangt. Het is niet duidelijk om welke hardware het dan precies gaat en welke Tesla's kwetsbaar zouden zijn. De onderzoekers gaan tijdens de Black Hat-securityconferentie hun ondervindingen presenteren. Dit evenement vindt vanaf 5 augustus plaats in Las Vegas.