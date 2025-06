Yahoo verkoopt techwebsite TechCrunch aan investeringsmaatschappij Regent

Yahoo heeft TechCrunch verkocht aan de Amerikaanse media-investeringsmaatschappij Regent. Het is niet duidelijk hoeveel geld er gepaard ging met de overname en of er wijzigingen zullen plaatsvinden bij de techwebsite.

Axios claimt dat de overname vermoedelijk niet meer dan 100 miljoen dollar heeft gekost, omdat er geen goedkeuring van Amerikaanse autoriteiten nodig was. Het persagentschap schrijft dat Regent momenteel bezig is met het uitbouwen van nieuwswebsites die een focus hebben op technologie. Regent heeft eind maart ook uitgeverij Foundry overgenomen van International Data Group. Het bedrijf heeft hierdoor ook PCWorld, Macworld en TechAdvisor in zijn bezit.

TechCrunch werd in 2005 opgericht door Michael Arrington en Keith Teare. De focus van de website lag aanvankelijk op het leveren van data en nieuwsberichten over technologiestart-ups aan lezers. Van 2007 tot en met 2017 beheerde TechCrunch ook een online database met informatie over start-ups en de fondsenwervingen daarvan: Crunchbase. TechCrunch werd in 2010 overgenomen door AOL en kwam in 2015 in het bezit van Verizon. Verizon had dat jaar AOL en Yahoo overgenomen, maar verkocht zijn mediatak in 2021 aan Apollo Global Management. Deze vermogensbeheerder had hiervoor een nieuwe entiteit opgericht: Yahoo.