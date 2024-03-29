TechCrunch: Activision onderzoekt mogelijke credentialdiefstal in Call of Duty

Game-uitgever en ontwikkelaar Activision doet onderzoek naar de vermeende diefstal van credentials van Call of Duty-spelers. Dat schrijft TechCrunch op basis van ingewijden. Hoe groot de schaal van de diefstal is en wie er achter de hacks zit, is niet bekend.

De dieven zouden het hebben voorzien op de inloggegevens van de gamingaccounts en cryptowallets van Call of Duty-spelers, schrijft TechCrunch. Deze krijgen ze door 'de computers van de slachtoffers te infecteren met malware'. Om wat voor soort malware het gaat, is niet bekend. Ook is niet duidelijk in welke spellen de getroffen spelers actief zijn.

Een bron die betrokken is bij het onderzoek, maar graag anoniem wil blijven, zegt dat Activision hulp biedt aan getroffen spelers. "We weten nog niet precies hoe de malware zich verspreidt. Het kan zijn dat het alleen mensen treft die tools van derden hebben geïnstalleerd", aldus de bron. Een Activision-woordvoerder zegt tegen TechCrunch dat het bedrijf op de hoogte is van de beweringen en dat de server 'veilig' is.

De malwarecampagne lijkt als eerste te zijn ontdekt door cheatsoftwareontwikkelaar Zeebler. Hij kreeg het bericht dat een het account van een klant van cheatprovider PhantomOverlay was gehackt. Daarop stelde Zeebler naar eigen zeggen een onderzoek in en kon hij de database met gestolen inloggegevens vinden die de hackers aan het verzamelen waren, schrijft TechCrunch. De nieuwssite heeft een deel van de gestolen logins ingezien en kon verifiëren dat een deel van de gegevens echte logingegevens zijn. Het is echter niet duidelijk hoe oud de gegevens precies zijn.