TechCrunch: Activision onderzoekt mogelijke credentialdiefstal in Call of Duty

Game-uitgever en ontwikkelaar Activision doet onderzoek naar de vermeende diefstal van credentials van Call of Duty-spelers. Dat schrijft TechCrunch op basis van ingewijden. Hoe groot de schaal van de diefstal is en wie er achter de hacks zit, is niet bekend.

De dieven zouden het hebben voorzien op de inloggegevens van de gamingaccounts en cryptowallets van Call of Duty-spelers, schrijft TechCrunch. Deze krijgen ze door 'de computers van de slachtoffers te infecteren met malware'. Om wat voor soort malware het gaat, is niet bekend. Ook is niet duidelijk in welke spellen de getroffen spelers actief zijn.

Een bron die betrokken is bij het onderzoek, maar graag anoniem wil blijven, zegt dat Activision hulp biedt aan getroffen spelers. "We weten nog niet precies hoe de malware zich verspreidt. Het kan zijn dat het alleen mensen treft die tools van derden hebben geïnstalleerd", aldus de bron. Een Activision-woordvoerder zegt tegen TechCrunch dat het bedrijf op de hoogte is van de beweringen en dat de server 'veilig' is.

De malwarecampagne lijkt als eerste te zijn ontdekt door cheatsoftwareontwikkelaar Zeebler. Hij kreeg het bericht dat een het account van een klant van cheatprovider PhantomOverlay was gehackt. Daarop stelde Zeebler naar eigen zeggen een onderzoek in en kon hij de database met gestolen inloggegevens vinden die de hackers aan het verzamelen waren, schrijft TechCrunch. De nieuwssite heeft een deel van de gestolen logins ingezien en kon verifiëren dat een deel van de gegevens echte logingegevens zijn. Het is echter niet duidelijk hoe oud de gegevens precies zijn.

Call of Duty: Warzone 2.0
Call of Duty: Warzone 2.0

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 14:51 7

29-03-2024 • 14:51

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Reacties (7)

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HenkEisDS 29 maart 2024 15:08
Als je denkt dat DRM software zich veel privileges verschaft op jouw systeem, maak je borst maar nat met cheatsoftware. :) Op Darknet Diaries staat een leuke aflevering over dit onderwerp: https://darknetdiaries.com/transcript/115/

De makers van de cheatsoftware zijn namelijk erg bang dat hun cheatmethodes worden ontdekt of gestolen en houden dus hun klantenkring nauwlettend in de gaten. Sommige cheatleveranciers vereisen zelfs dat je jezelf volledig identificeert, om maar te voorkomen dat bijvoorbeeld Activision developers achter hun cheatmethodes komen. Combineer deze identiteitsgegevens met volledige toegang over iemand zijn systeem en je hebt een disaster waiting to happen.
YopY @HenkEisDS29 maart 2024 15:29
Maar dat houd ook in dat dit soort cheapts maar door een heel klein deel van de mensen gebruikt wordt, omdat de vereisten en het risico zo hoog zijn; precies wat bedrijven als Activision willen, denk ik.

Volgens mij is dat ook een van de redenen waarom PC game piraterij achteruit gelopen, veel malware waardoor het vertrouwen weg is. Waarom het risico nemen als je ook een paar euro op Steam en co kunt uitgeven?
jaenster @HenkEisDS29 maart 2024 15:47
Tja ik denk eerder dat DRM veel trekken heeft van malware dan dat cheat software zo diepgaande rechten nodig heeft.

Uiteindelijk is het "enige" wat het doet een ander process op windows beinvloeden door memory writes en een remote thread te starten (met als entry point loaddll) om eigen code in te laden. Verder hebben cheatsoftware weinig nodig qua admin rechten. De enige reden waarom anti cheat systemen zo graag in de kernel ring willen zitten is zo dat cheats daar niet makkelijk bij komen.

Dat neemt niet weg dat die rechten makkelijk misbruikt kunnen worden, maar dat is natuurlijk met DRM of anti cheatsoftware zelf ook. Of elk ander product die admin rechten nodig heeft. Dat een cheat maker zich niet houd aan de regels lijkt mij duidelijk, dus de kans dat ze er misbruik van maken is relatief groot, tegelijkertijd hebben die ook een naam hoog te houden net als ramsomware groepen.
Roel180 29 maart 2024 21:28
Ja maar de malware kan ze ook verspreiden via telefoon maar eerlijk mensen zo als ik die pc hebben die gewoon spelletje spellen op de pc die word getroffen door dit maar als antivirus hebt dan komen ze niet binnen ik bedoel dat dan voor betalen maar erg genoeg dat gebeurt ja ik speel graag eerlijk een spelletje
ChrisPQ @Roel18030 maart 2024 00:03
Ik mis je punt, en komma’s.

Dit is gewoon een wapenwedloop tussen cheaters en anti cheat systemen. Mobiel en spelletje zijn daarbij hooguit het middel.
Roel180 29 maart 2024 21:35
Je telefoon begint dan automatisch te werken en gaat naar alle programmas die op telefoon heb staat hij automatisch aan en gaat automatisch ze eigen leven leiden
TweakMij 31 maart 2024 11:18
Omdat games proprietaire apps met koppelingen zijn, hebben die evengoed zero day exploits en andere security issues. Nooit begrepen waarom gamers liever vertrouwen op privacy beleid van app ontwikkelaars, terwijl consoles tegenwoordig minder (onderhoud) kosten.

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