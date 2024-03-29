MSI kondigt PCIe 5.0-ssd Spatium M580 aan met leessnelheid van 14,6GB/s

MSI heeft de Spatium M580 Frozr-ssd aangekondigd. De opvolger van de Spatium M570 heeft een leessnelheid van 14,6GB/s en een schrijfsnelheid van 12,7GB/s, waarmee het de snelste PCIe 5.0-ssd tot nu toe is. De module komt beschikbaar in varianten van 1, 2 en 4 terabyte.

De MSI Spatium M580 Frozr is een Gen5-ssd met dezelfde Phison PS5026-E26-controller en hetzelfde B58R-nand van Micron als de Spatium M570, die eind vorig jaar uitkwam. In de M580 zijn met name de snelheden die MSI noemt, hoger dan bij het eerdere model. De module haalt volgens het bedrijf sequentiële leessnelheden van 14,6GB/s en schrijfsnelheden van 12,7GB/s. Daarmee is vooral de theoretische leessnelheid hoger dan bij het eerdere model. Dat had een leessnelheid van 12,4GB/s, waarmee het nieuwe model zo'n achttien procent sneller moet zijn. Voor de schrijfsnelheid is de winst een kleine acht procent ten opzichte van de 11,8GB/s in de M570.

Als de aangegeven snelheid inderdaad overeenkomt met hoe de ssd presteert, is het in het algemeen de snelste Gen5-ssd die op de markt komt. In februari toonde Crucial ook al een PCIe 5.0-ssd die op ongeveer datzelfde niveau zit. Die T705 haalt echter een maximale sequentiële snelheid van 14,5GB/s, iets lager dan de Spatium. De theoretische schrijfsnelheid van de T705 ligt met 12,7GB/s wel iets hoger.

De PCIe 5.0-ssd heeft een passieve heatsink met drie heatpipes en aluminium vinnen waarmee de ssd volgens MSI twintig graden kan worden gekoeld. Daarnaast zitten er een dram-cachebuffer en slc-cache in de ssd, maar daarover geeft het bedrijf verder geen details. MSI zegt ook dat het model een hogere TBW heeft dan het eerdere model, maar niet om hoeveel terabytes het gaat. De Spatium M580 krijgt vijf jaar garantie en komt beschikbaar in varianten van 1, 2 en 4TB. De prijs en beschikbaarheid zijn ook nog niet bekend.