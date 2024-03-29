MSI kondigt PCIe 5.0-ssd Spatium M580 aan met leessnelheid van 14,6GB/s

MSI heeft de Spatium M580 Frozr-ssd aangekondigd. De opvolger van de Spatium M570 heeft een leessnelheid van 14,6GB/s en een schrijfsnelheid van 12,7GB/s, waarmee het de snelste PCIe 5.0-ssd tot nu toe is. De module komt beschikbaar in varianten van 1, 2 en 4 terabyte.

De MSI Spatium M580 Frozr is een Gen5-ssd met dezelfde Phison PS5026-E26-controller en hetzelfde B58R-nand van Micron als de Spatium M570, die eind vorig jaar uitkwam. In de M580 zijn met name de snelheden die MSI noemt, hoger dan bij het eerdere model. De module haalt volgens het bedrijf sequentiële leessnelheden van 14,6GB/s en schrijfsnelheden van 12,7GB/s. Daarmee is vooral de theoretische leessnelheid hoger dan bij het eerdere model. Dat had een leessnelheid van 12,4GB/s, waarmee het nieuwe model zo'n achttien procent sneller moet zijn. Voor de schrijfsnelheid is de winst een kleine acht procent ten opzichte van de 11,8GB/s in de M570.

Als de aangegeven snelheid inderdaad overeenkomt met hoe de ssd presteert, is het in het algemeen de snelste Gen5-ssd die op de markt komt. In februari toonde Crucial ook al een PCIe 5.0-ssd die op ongeveer datzelfde niveau zit. Die T705 haalt echter een maximale sequentiële snelheid van 14,5GB/s, iets lager dan de Spatium. De theoretische schrijfsnelheid van de T705 ligt met 12,7GB/s wel iets hoger.

De PCIe 5.0-ssd heeft een passieve heatsink met drie heatpipes en aluminium vinnen waarmee de ssd volgens MSI twintig graden kan worden gekoeld. Daarnaast zitten er een dram-cachebuffer en slc-cache in de ssd, maar daarover geeft het bedrijf verder geen details. MSI zegt ook dat het model een hogere TBW heeft dan het eerdere model, maar niet om hoeveel terabytes het gaat. De Spatium M580 krijgt vijf jaar garantie en komt beschikbaar in varianten van 1, 2 en 4TB. De prijs en beschikbaarheid zijn ook nog niet bekend.

MSI Spatium M580

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 29-03-2024 15:28 30

29-03-2024 • 15:28

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Reacties (30)

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TheProctor 29 maart 2024 15:35
Ik vraag mij af of die enorme "radiator" ook vervangen zou kunnen worden door de heatspreaders die je tegenwoordig op veel moederborden aantreft, of dat dit soort schrijfsnelheden echt exclusief hand in hand gaan met zulke enorme units.
Xfade @TheProctor29 maart 2024 15:44
Die koelblokjes redden het niet. Der8auer heeft een hele zwik aan koeloplossing getest, deze dikke zijn echt nodig voor sustained. Denk zelfs niet dat de grote alu plaat van mijn Gigabyte bord, die eronder 3 m.2 slots herbergt, het kan hebben.
Putwater @Xfade30 maart 2024 08:05
De vraag is hoe vaak een doorsnee consument een sustained load op zo'n ssd weet te zetten zodat die zal oververhitten? 15GB overzetten duurt een seconde. 150GB overzetten duurt 10 seconden (Beide in theorie uiteraard). Zulke hoeveelheden data transfereren zijn toch een zeldzaamheid?

Of worden die SSD's idle al zo warm dat er geen marge meer is wanneer grote hoeveelheden data getransfereerd zullen worden? Als dit laatste het geval is, vind ik het een nutteloos consumer product en meer een techdemo.

[Reactie gewijzigd door Putwater op 22 juli 2024 22:19]

!mark 29 maart 2024 15:36
Allemaal leuk en aardig, maar dit past toch helemaal niet op een normale manier in de meeste systemen?

In vrijwel alle systemen welke over een Gen 5 M.2 slot beschikken is dit het slot het dichtste bij de CPU en net boven het x16 slot voor de videokaart.

Als ik zo eens naar mijn eigen systeem kijk dan zou een heatsink als dit ofwel tegen de backplate van de videokaart zitten ofwel net een millimeter speling overhouden. Zelfde clearance probleem aan de bovenkant van het M.2 slot overigens, goede kans dat het niet past i.v.m. de towerkoeler op de processor.
jmxd @!mark29 maart 2024 15:42
net een millimeter speling overhouden
Daar is over nagedacht ;)
SterkeYerke @!mark29 maart 2024 15:57
En dan te bedenken dat m.2 oorspronkelijk een standaard voor laptops was... Inmiddels moet je bij het aanschaffen van een m.2-ssd goed oppassen dat 'ie niet te veel stroom trekt voor een laptop. Bij mijn weten krijg je in laptops meestal niet meer dan een aluminium plaatje als "heatsink".
Xfade @!mark29 maart 2024 17:18
Wil niet zeggen dat in de toekomst de sloten onder de gpu geen gen 5 gaan ondesteunen. Daarnaast, het past.
iqcgubon @!mark29 maart 2024 17:57
Bij mij zou het niet gaan. Recent mijn SSD vervangen en dan moest de GPU er uit of ik kon er niet aan.
Alxndr 29 maart 2024 15:44
Maareh... Heeft dit voordeel voor spellen die DirectStorage ondersteunen? :+
atthias @Alxndr29 maart 2024 16:41
minimum daarvoor is PCI 3.0 dus vraag het me af
5pë©ïàál_Tèkén 29 maart 2024 16:25
De 3090s & 4090s videokaarten bewezen dat veel consumenten het product 'toch wel' kopen, ongeacht het energieverbruik (of de verbruik/performance/prijs balans). In de tijd van corona werd duidelijk wat de consument wilde - meer, meer, meer. FOMO hielp erbij om de wildste dromen van componentenfabrikanten te doen uitkomen. Dit soort componenten waren pre-corona alleen weggelegd voor extreme overclockers. Nu zijn ze zo 'normaal' dat deze SSD-boer de moederbordproducenten 'uitdaagt' om hun ontwerpen hierop aan te passen.
atthias @5pë©ïàál_Tèkén29 maart 2024 16:42
ironisch gezien MSI zelf ook moederborden maakt
lithiumangel 29 maart 2024 17:11
Ik doe aan fotografie; als ik een folder heb van "maar" 5GB met wat RAW bestanden. Duurt het Windows 11 pro alsnog een leuke 5 seconden voordat alle veldjes zoals "Size/Datetaken" etc in de het standaard "Detail" overzicht van explorer populated is. Scroll ik naar beneden ? Weer laden van die data.

Nu heb ik een Samsung 990 Pro SSD van 2TB waar dit op staat, op de verpakking staan ook leuke read/write specs. Maar als je OS het niet aan kan, dan heb je er niks aan.

Ik kijk ook naar deze prachtige specs in het artikel; maar dan moet ik alleen maar denken aan zware enterprise doeleinden. Hier heb je als consument toch niks meer aan? Zelfs niet al ben je een pro video-editor op Hollywood nivaeu met grote 4K bestanden ?

[Reactie gewijzigd door lithiumangel op 22 juli 2024 22:19]

rodie83 @lithiumangel29 maart 2024 20:04
Windows is denk ik sowieso een behoorlijke bottleneck.
TMT 29 maart 2024 17:17
real life performance blijft toch een ander dingetje.
Ik extract regelmatig MKV's van een Kingston NV2 2TB (I know, budget drive!) naar een WD Black SN770 2TB. Ik haal max 1.8GB/s, meestal minder. Ver van de theoretische maximum van de Kingston van 3.5GB/s.
Maar ik blijf het toch waanzinnig cool vinden om dat te zien, komende van jarenlang HDD throughputs gemeten in MB/s...
I'm getting old :D
YGDRASSIL @TMT30 maart 2024 10:28
Extracten is denk ik ook extra cpu wachttijd. Dan kan je drive niet volledig sequentieel op max snelheid doorwerken.
EcoR1 29 maart 2024 19:46
Gezien de snelle ontwikkelingen van GPU's, SSD's en AI hardware zijn twee trends mij opgevallen door hun afwezigheid. Namelijk:
  • Standaardisatie van PCI-e x16 insteekkaarten hun heatsink/fan combinaties (HSF's). GPU's, TPU's en overige hardware raken namelijk snel achterhaald. Als er meer standaardisatie zou zijn; dan zouden net als bij CPU's; de HSF's uitwisselbaar kunnen zijn over meerdere generaties. Een langere technische levensduur van HSF's zou het interessanter kunnen maken om meer (waardevol) koper in degelijkere HSF's te verwerken. Naast dat zou je dankzij standaardisatie ervoor kunnen kiezen om het PCB bij de goedkoopste chipbakker te kopen; waarna je de beste en/of stilste HSF koopt bij een andere (gespecialiseerde) fabrikant.
    Edit: ik zie dat deze vraag online al min of meer beantwoord is. De ontwikkelingen qua rekenkracht, die-size en TDP op de GPU-markt gaan zó snel; dat standaardisatie eigenlijk meer een remmende bottleneck zou vormen. De High-end GPU consument hecht immers meer waarde aan optimale gaming performance; dan aan (marginale) kostenbesparingen.
  • Standaardisatie van quad NVME PCI-e x16 insteekkaarten zoals de hyper m.2 productserie van ASUS. Bij snelle NVME SSD''s die veel hitte genereren zouden quad NVME insteekkaarten slechts twee PCI-e slots innemen in ruil voor vier snelle NVME SSDs die actief en redelijk stil(!) kunnen worden gekoeld. Vanuit de GPU-markt is er al veel know-how en productiecapaciteit voor het maken van dergelijke HSF's. Voor de moederbordmakers zijn er daarnaast (op het standaard ATX-formaat) minder hoofdbrekens over het plaatsen van on-board M.2 poorten. Het (ver)plaatsen van alle M.2 poorten naar insteekkaarten biedt (op standaard ATX-moederborden) namelijk veel meer eenvoud en flexibiliteit.

[Reactie gewijzigd door EcoR1 op 22 juli 2024 22:19]

Neelon 29 maart 2024 15:37
Kom maar terug als er geen aparte behuizing nodig is voor een opslagmedium... Zoiets is toch amper relevant voor de gemiddelde gebruiker?
dakka @Neelon29 maart 2024 15:47
Klopt, maar wel heel prettig als je met dingen zoals videobewerking werkt, die afzetmarkt is prima, de gemiddelde Fortniter zal er niks aan hebben nee, maar er zijn nog meer gemiddelde groepen dan de bleeding edge enthousiastelingen die hier wat aan hebben.
!mark @dakka29 maart 2024 17:54
Nog ironischer is dat MSI met hun populairste bord - de B650 Tomahawk - als enige van de grote 4 merken in dat prijssegment géén PCIe Gen 5 slot aanbied.

Oeps sorry, dit was als reactie op @atthias bedoeld :P

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 22:19]

atthias @!mark29 maart 2024 18:06
nog erger inderdaad gaat lekker zo

ik blijf nog even bij PCI 4 dat past nog fatsoenlijk
arn00 29 maart 2024 15:38
het is het gwn nog ni waard, te duur, te warm, en pcie 5 SSD staat verre nog ni op punt om echt de moeite te zijn geef et nog minstens een jaar..
Timmmeeehhh 29 maart 2024 15:39
Komen echt op een punt dat je CPU/GPU de bottleneck zijn. Ik heb zelf 2x4tb gen4 in raid wat ongeveer zelfde snelheid haalt. Ik werk veel met zware cashes (VFX) en je zou denken dat je dan gewoon er doorheen kan scrubben, maar dan merk je toch dat je tegen andere bottlenecks aanloopt qua cpu (decrompression) en dergelijk.
keejoz @Timmmeeehhh29 maart 2024 16:51
Dat is zeker waar, maar naast snelheid is ook je latency extreem belangrijk en wordt veel te vaak onderschat. Voor jouw voorbeeld van bv 32bit EXR sequences, of FBX/Alembic caches moet je systeem ook eerst de file kunnen lezen voor de decompressie z'n werk kan doen.

Het is een systeem van balans, en je moet net het goede middelpunt vinden tussen CPU, GPU en storage speed.

[Reactie gewijzigd door keejoz op 22 juli 2024 22:19]


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