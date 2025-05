MSI: focus bedrijf ligt momenteel op videokaarten van Nvidia

MSI heeft aangegeven dat de focus van het bedrijf momenteel op de grafische kaarten van Nvidia ligt, en niet op de gpu’s van AMD. Het bedrijf kwam met dit nieuws naar buiten nadat een Youtuber had opgemerkt dat het assortiment van MSI steeds minder AMD-kaarten bevat.

De Taiwanese producent vertelde aan HardwareLuxx dat de focus van het bedrijf momenteel meer op de Nvidia-videokaarten ligt en minder op die van AMD. De samenwerking met AMD zou volgens MSI wel nog 'essentieel' zijn voor het bedrijf. MSI zegt in het statement ook dat het positieve ontwikkelingen bij AMD ziet en verwijst specifiek naar de moederborden van het Amerikaanse bedrijf.

De verklaring van MSI komt er nadat Youtuber Hardware Unboxed een post op X had geplaatst met daarin een claim dat MSI geen AMD Radeon RX 7000-videokaarten zou aanbieden via zijn Australische webshops en via Australische retailers. De YouTuber verwijst ook naar de ontbrekende AMD Radeon 7700 XT en de ontbrekende AMD Radeon 7800 XT in de productcatalogus van MSI.