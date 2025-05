AMD's omzet uit Ryzen-tak steeg vorig kwartaal met 85 procent

AMD's tak voor consumenten-cpu's en -apu's had in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,4 miljard dollar, 85 procent meer dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf komt dit vooral door de verkoop van Ryzen 8000-processors.

Hoewel de omzet in vergelijking met een jaar eerder 85 procent hoger ligt, was hij in het laatste kwartaal van 2023 nog 6 procent hoger, schrijft AMD. De gamingtak, waaronder de consumenten-gpu's en consolesocs vallen, had een omzet van 922 miljoen dollar. Dit is 48 procent minder dan een jaar eerder. Dit kwam volgens het bedrijf door een lagere omzet bij die consolesocs en minder vraag naar Radeon-gpu's.

Bij de 'embedded'-tak daalde de omzet eveneens met tientallen procenten. Dit segment had afgelopen kwartaal een omzet van 846 miljoen dollar, 46 procent minder dan een jaar eerder. De datacentertak had juist een recordomzet, meldt AMD: 2,3 miljard dollar. Dit was 80 procent meer dan een jaar eerder, wat volgens het bedrijf komt door een toename in het aantal verkochte Instinct-gpu's en vierdegeneratie-EPYC-cpu's. Door die gpu's lag de omzet van de datacentertak in het afgelopen kwartaal ook 2 procent hoger dan een kwartaal eerder, ook al verkocht AMD minder server-cpu's vanwege seizoenseffecten.

Bij de toelichting van de kwartaalcijfers zegt ceo Lisa Su dat de volgende generatie EPYC-processors nu 'breed wordt gesampled', meldt The Motley Fool. Deze cpu's, die de codenaam Turin meekrijgen, moeten de huidige Genoa- en Bergamo-chips opvolgen en krijgen Zen 5-kernen. Su herhaalt dat de Turin-processors volgens de huidige planning later dit jaar gepresenteerd worden.

De totale omzet van AMD was in het afgelopen kwartaal 5,47 miljard dollar, 2 procent meer dan een jaar eerder. De brutowinst was 2,56 miljard dollar en 9 procent meer dan een jaar eerder, terwijl de nettowinst 123 miljoen dollar was, 188 procent meer dan een jaar eerder. AMD verwacht voor het volgende kwartaal een omzet van 5,7 miljard dollar, zo'n 6 procent meer dan een jaar eerder.