AMD toont Ryzen 5 8400F en Ryzen 7 8700F zonder igpu voor internationale markt

AMD heeft de Ryzen 5 8400F en de Ryzen 7 8700F officieel op zijn website gezet. Die modellen hebben geen igpu en doken eerder al op voor schijnbaar alleen de Chinese markt. Nu lijken de cpu's wereldwijd beschikbaar te komen, maar alleen voor oem's.

AMD heeft zowel de Ryzen 5 8400F als de Ryzen 7 8700F op zijn website geplaatst, inclusief details over specificaties. Het is voor het eerst dat het bedrijf deze modellen officieel toont. Vorige maand doken de cpu's al op tijdens een presentatie van het bedrijf, maar er waren toen nog geen details over bekend. Ook leek het er toen op dat de modellen mogelijk alleen op de Chinese markt uit zouden komen, maar nu lijkt dat toch niet zo te zijn. De 8400F en 8700F komen wereldwijd beschikbaar, maar dan niet in de losse verkoop. Ze zijn alleen voor oem's te koop, schrijft Videocardz, waardoor de beschikbaarheid afhankelijk is van fabrikanten.

Beide cpu's hebben een AM5-ontwerp en zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur van AMD. De modellen hebben geen geïntegreerde gpu. De Ryzen 5 8400F heeft zes cores en twaalf threads met een maximale boostkloksnelheid van 4,7GHz en een basiskloksnelheid van 4,2GHz. De Ryzen 7 8700F is met een maximale snelheid van 5GHz iets sneller, maar de basiskloksnelheid ligt op 4,1GHz. Beide modellen hebben 16MB aan L3-cache, maar de 8400F heeft 6MB aan L2-cache en de 8700F 8MB. Ook hebben beide modellen een maximaal tdp van 65W. De 8700F heeft zelf acht cores en zestien threads. De prijzen en uiteindelijke beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

Update: in de tabel stonden de twee cpu's per abuis omgewisseld. Dat is veranderd.