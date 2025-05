AMD deelt europrijzen Ryzen 8000G-desktopprocessors met RDNA 3-igpu's

AMD heeft de europrijzen van zijn Ryzen 8000G-desktop-cpu's voor socket AM5 bekendgemaakt. De chipmaker noemde eerder alleen dollarprijzen. AMD komt met vier verschillende cpu's, waarvan er drie daadwerkelijk los verkrijgbaar zullen zijn.

AMD's Ryzen 7 8700G, het topmodel in de 8000G-line-up met acht Zen 4-cores, krijgt volgens de fabrikant een adviesprijs van 365 euro. Dat is momenteel ongeveer 30 euro duurder dan de vergelijkbare Ryzen 7 7700X, die evenveel cores heeft, maar over een aanzienlijk minder krachtige geïntegreerde igpu beschikt. De 8700G krijgt een Radeon 780M met twaalf RDNA 3-compute-units, terwijl de 7700X een RDNA 2-igpu met twee CU's heeft.

De lager gepositioneerde Ryzen 5 8600G met zes Zen 4-cores krijgt een adviesprijs van 255 euro, terwijl de Ryzen 5 8500G met twee Zen 4- en vier Zen 4c-cores 199 euro gaat kosten. De Ryzen 3 8300G zal alleen beschikbaar zijn voor oem's en krijgt daarom dus ook geen adviesprijs voor de losse verkoop.

AMD kondigde zijn Ryzen 8000G-desktopprocessors eerder deze maand aan tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De processors zijn vanaf woensdag 31 januari beschikbaar, bevestigde de fabrikant toen al. Tweakers werkt aan een review van de Ryzen 8000G, inclusief extra tests voor de igpu, AMD's Fluid Motion Frames-techniek en de invloed van DDR5-geheugensnelheid op de prestaties. Die review verschijnt volgens de huidige planning later op maandag.