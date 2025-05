Update: twee videokaarten toegevoegd Op veler verzoek hebben we ook twee low-end videokaarten getest in alle games en toegevoegd aan de grafieken op pagina 9, namelijk de: AMD Radeon RX 6400 (+- 130 euro)

Nvidia GeForce GTX 1650 (+- 160 euro)

Eindelijk moderne Ryzens met igpu, zo luidde de subtitel van onze review toen de 5000G-apu's op de markt kwamen. En het had niet veel gescheeld of ik had voor dit artikel exact dezelfde titel gekozen. Weer hebben we lang moeten wachten totdat AMD de liefhebbers van desktop-cpu's met snelle geïntegreerde graphics wat liefde gaf, maar vandaag liggen ze dan toch echt op onze testbank: de Ryzen 5 8600G en de Ryzen 7 8700G.

De Ryzen 8000G-apu's zijn gebaseerd op de Phoenix- en Phoenix 2-chips, die al sinds begin 2023 voor laptopprocessors worden gebruikt. Dat de serienaam begint met een 8, doet wellicht een grote revolutie vermoeden, maar het gaat dus om bestaande technologie: Zen 4 voor de cpu-cores en RDNA3 voor de gpu. Ten opzichte van de Ryzen 5000G-cpu's betekent dat één cpu-coregeneratie nieuwer. Op het gebied van de gpu is de stap veel groter; de 5700G en consorten maakten nog altijd gebruik van een inmiddels bijna zeven jaar oude RX Vega-gpu. Dat belooft dus een grote sprong in prestaties.

Hoe de nieuwe processors technisch precies in elkaar zitten, bespreken we in meer detail op de volgende pagina. Verderop in de review vind je onze benchmarkresultaten, vanzelfsprekend met een extra grote focus op de prestaties van de geïntegreerde gpu.