Precies twee jaar geleden introduceerde AMD voor het laatst een serie apu's voor desktops, destijds bestaande uit de Ryzen 3 3200G en Ryzen 5 3400G. De afgelopen tijd was je als zelfbouwer aangewezen op de reguliere Ryzens waarbij altijd een losse videokaart nodig is - niet heel handig in tijden van videokaartentekorten - of de officieel niet rechtstreeks aan consumenten verkochte (en daardoor vaak dure) 4000G-serie. Met de Ryzen 5000G-apu's voorziet AMD dit segment deze week eindelijk weer van aanbod. Wij gingen aan de slag met de Ryzen 5 5600G en Ryzen 7 5700G.

Waar de apu - AMD-speak voor een processor met geïntegreerde gpu - lange tijd in de punt van AMD's processoraanbod stond, koos de processorontwerper er bij Zen voor om te focussen op Ryzen-desktopchips zonder graphics. De desktop-apu's met het G-achtervoegsel zijn technisch veel nauwer verwant met de chips die voor laptops worden gemaakt dan met de reguliere desktop-Ryzens. Aangezien de laptopchips steeds een generatie achterliepen, waren de apu's in de Ryzen 3000-serie nog gebaseerd op de oudere Zen+-cores, terwijl de Ryzen 3000-cpu's al gebruikmaakten van Zen 2.

Na effectief een generatie te hebben overgeslagen, maken de nieuwe Ryzen 5000G-processors gebruik van de modernste Zen 3-cores. Daarmee zouden de 5600G en 5700G in theorie dicht in de buurt moeten kunnen komen van de processorprestaties die de 5600X en 5800X bieden. Het grote verschil is uiteraard dat de G-chips daarbovenop zijn voorzien van geïntegreerde graphics.

De Ryzen 5 5600G en Ryzen 7 5700G zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 5 augustus en moeten respectievelijk 269 en 369 euro gaan kosten. De Ryzen 3 5300G, die AMD al langer levert aan grote pc-fabrikanten, komt vooralsnog niet beschikbaar in de losse verkoop.

Met dank aan Megekko voor het beschikbaar stellen van de Ryzen 5 5600G.