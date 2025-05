Voor de release van de Ryzen 8000G-processors voorzag AMD ons van de twee paradepaardjes uit de serie: de Ryzen 5 8600G en Ryzen 7 8700G. Die maakten indruk met hun relatief snelle igpu, maar de lager gepositioneerde Ryzen 5 8500G is technisch misschien nog interessanter: dat is namelijk de eerste desktopprocessor met AMD's extra zuinige Zen 4c-cores aan boord.

Op het eerste gezicht identiek, maar...

Op papier lijkt de Ryzen 5 8500G vrijwel identiek aan de eerder geteste 8600G. Hij heeft zes cores, een maximale boostsnelheid van 5,0GHz, even grote caches en een tdp van 65W. Toch levert dat je een mooie besparing van ruim 50 euro op. Pas wanneer je verder inzoomt, wordt duidelijk dat het stiekem een heel andere chip is: de 137mm² grote Phoenix 2-die in plaats van de reguliere Phoenix-die in de 8600G en 8700G, die 178mm² groot is.

Dat verschil in grootte komt door verschillende factoren. Om te beginnen heeft AMD bij deze chip de ingebouwde npu, Ryzen AI in marketingspeak, weggelaten. Daarnaast is de geïntegreerde gpu aanzienlijk minder krachtig met maar vier in plaats van acht compute-units, en heeft de 8500G een lagere PCI-Express-bandbreedte. Voor een losse videokaart zijn slechts vier PCIe 4.0-lanes beschikbaar, en als een moederbord een tweede M.2-slot op de cpu-lanes heeft, zal dat terugschakelen naar PCIe 4.0 x2. Alleen het eerste M.2-slot krijgt dan vier lanes. De laatste ruimtebesparing is echter de belangrijkste: de vervanging van vier van de zes cpu-cores door kleinere Zen 4c-cores.

AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 5 8600G Cores / threads 6 / 12 6 / 12 Type cores 2x Zen 4 + 4x Zen 4c 6x Zen 4 Max. boostsnelheid Zen 4: 5,0GHz

Zen 4c: 3,7GHz 5,0GHz Gpu Radeon 740M (4 CU's @ 2,8GHz) Radeon 760M (8 CU's @ 2,8GHz) L2-cache 6MB 6MB L3-cache 16MB 16MB Ryzen AI Nee Ja PCIe-lanes Voor gpu: 4x PCIe 4.0

Totaal: 14x PCIe 4.0 Voor gpu: 8x PCIe 4.0

Totaal: 20x PCIe 4.0 Tdp 65W 65W Die-size 137mm² 178mm² Adviesprijs 201 euro 255 euro Huidige prijs € 136,90 € 159,-

Een Zen 4c-core is 35 procent kleiner dan een reguliere Zen 4-core: 2,48mm² in plaats van 3,84mm². Toch zijn ze volgens AMD zeer vergelijkbaar: de rekensnelheid per kloktik oftewel ipc is identiek, ze bevatten evenveel L2-cache en ondersteunen allebei smt. Toch kan een Zen 4c-core aanzienlijk langzamer zijn. Dat heeft alles te maken met de kloksnelheden die de cores kunnen halen. Waar we de gewone Zen 4-cores in de Ryzen 5 8500G naar maximaal 5,0GHz kunnen boosten, is de kloksnelheid van de Zen 4c-cores beperkt tot 3,7GHz. Nu vertellen die specificaties nog niet het volledige verhaal, daar gaan we dieper op in op pagina 12 van deze review, maar het maakt wel duidelijk dat de Zen 4c-cores minder kunnen bijdragen aan de totale prestaties van de processor dan de Zen 4-cores.

Tot nu toe zaten die Zen 4c-cores alleen in lager gepositioneerde laptop-cpu's, maar met de Ryzen 5 8500G kunnen we voor het eerst zien wat de impact is van die kleinere cores bij een desktopprocessor.