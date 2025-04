AMD introduceert Ryzen 8000G-desktopprocessors met RDNA 3-igpu - update

AMD introduceert zijn eerste Ryzen 8000G-apu's voor desktops. Deze AM5-cpu's krijgen een geïntegreerde RDNA 3-gpu en beschikken over Zen 4- of Zen 4c-cores. De chips verschijnen op 31 januari, met uitzondering van een Ryzen 3 8300G, die alleen beschikbaar komt voor oem's.

AMD komt in totaal met vier Ryzen 8000G-desktopprocessors. Daarvan is de Ryzen 7 8700G het hoogst gepositioneerde model. Deze apu beschikt over acht Zen 4-cores met boostclocks tot 5,1GHz en een tdp van 65W. De processor krijgt daarnaast in totaal 24MB cache en een geïntegreerde Radeon 780M-gpu. Deze is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en beschikt over twaalf compute-units.

Daaronder gepositioneerd wordt de Ryzen 5 8600G. Deze chip beschikt over zes Zen 4-kernen met boostclocks tot 5,0GHz. Ook de gebruikte igpu is minder krachtig; de apu krijgt een Radeon 760M met acht CU's. Zowel de 8600G als de 8700G krijgt een Ryzen AI-npu voor AI-rekentaken. AMD introduceerde Ryzen AI voor het eerst in zijn Ryzen 7040U-processors voor laptops. Met de 8000G-chips wordt deze techniek voor het eerst toegepast in desktopprocessors.

AMD claimt dat de gpu in de Ryzen 7 8700G geschikt is voor 1080p-gaming met Low-presets. De geïntegreerde RDNA 3-gpu moet dan meer dan 60fps halen in games als Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Hitman 3, Metro Exodus en meer, claimt de chipmaker. Volgens AMD is de igpu in de 8600G en 8700G ook aanzienlijk krachtiger dan die in de Intel Core i7 14700K-desktopprocessor, die beschikt over een UHD Graphics 770-igpu. Intel stapte met zijn Meteor Lake-processors over op krachtigere igpu's op basis van zijn Arc Alchemist-architectuur, maar die cpu's zijn alleen beschikbaar voor laptops. Er zijn nog geen onafhankelijke benchmarks beschikbaar.

AMD stelt ook dat de 8700G met Radeon 780M in sommige games krachtiger is dan een Core i5-13400F met losse Nvidia GeForce GTX 1650-videokaart. De 8700G haalt 0,89x tot 1,31x van de prestaties van die combinatie, afhankelijk van de game. AMD zegt dat de 13400F en GTX 1650 gezamenlijk 410 dollar kosten. De Ryzen 7 8700G gaat 329 dollar kosten.

Ryzen 5 8500G en Ryzen 3 8300G krijgen Zen 4- en Zen 4c-cores

Verder introduceert AMD een minder krachtige Ryzen 5 8500G. Deze chip beschikt over twee Zen 4- en vier Zen 4c-kernen, voor een totaal van zes cores en twaalf threads. De Zen 4c-cores hebben dezelfde specificaties als de Zen 4-architectuur, met dezelfde ipc en instructiesets. De Zen 4c-kernen zijn echter 35 procent kleiner, en zijn geoptimaliseerd voor prestaties per watt en een hogere coredichtheid. AMD introduceerde eerder al zijn eerste Ryzen 7000U-laptopprocessors met een combinatie van Zen 4- en Zen 4c-kernen. De 8500G beschikt verder over een Radeon 740M-igpu. Deze gpu is eveneens gebaseerd op de RDNA 3-architectuur, maar heeft slechts vier CU's.

Tot slot introduceert AMD een Ryzen 3 8300G-desktop-apu. Deze krijgt vier kernen: één Zen 4-core en drie Zen 4c-kernen. Die chip krijgt daarnaast een Radon 740M-igpu. De Ryzen 3 8300G komt echter alleen beschikbaar voor oem's en is dus niet bestemd voor de losse verkoop. Volgens AMD komen de eerste desktops met 8300G-apu eind dit kwartaal op de markt. De overige Ryzen 8000G-apu's komen op 31 januari uit.

Update, 17.50 uur: AMD heeft de prijzen van zijn Ryzen 8000G-serie bekendgemaakt. Deze zijn verwerkt in de onderstaande tabel.