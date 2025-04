AMD toont nieuwe AM4-cpu's, waaronder goedkopere Ryzen 7 5700X3D met 3D V-Cache

AMD komt met verschillende nieuwe cpu's voor socket AM4, waaronder een Ryzen 7 5700X3D met gestapeld 3D V-Cache. Deze processor is in grote lijnen gelijk aan de Ryzen 7 5800X3D, maar is lager geklokt en krijgt een lagere adviesprijs van 249 dollar. De cpu's komen 31 januari uit.

De AMD Ryzen 7 5700X3D is gebaseerd op de Zen 3-architectuur, net als de overige Ryzen 5000-desktopprocessors. De cpu beschikt over acht cores met een baseclock van 3,0GHz en boostsnelheden tot 4,1GHz. Dat is in beide gevallen 400MHz lager dan de kloksnelheden van de Ryzen 7 5800X3D, die AMD in 2022 op de markt bracht. Net als die processor, beschikt de goedkopere 5700X3D echter over 64MB gestapelde 3D V-Cache, boven op de on-die 32MB L3-cache. De 5700X3D heeft verder een tdp van 105W, net als de 5800X3D.

De Ryzen 7 5700X3D is vooral bedoeld voor gebruikers die hun cpu willen upgraden en al een AM4-moederbord bezitten. De chip gaat 249 dollar kosten. De 5800X3D had bij release een adviesprijs van 449 dollar, maar is tegenwoordig verkrijgbaar voor € 709,-. AMD noemt geen europrijs van de 5700X3D.

Processor Architectuur Cores/Threads Kloksnelheden L3-cache Tdp AMD Ryzen 7 5800X3D Zen 3 8C/16T Base: 3,4GHz

Boost: 4,5GHz 96MB 105W AMD Ryzen 7 5700X3D Zen 3 8C/16T Base: 3,0GHz

Boost: 4,1GHz 96MB 105W

Nieuwe Ryzen 5000-processors voor AM4

AMD introduceert daarnaast drie nieuwe Ryzen 5000-desktopprocessors zonder 3D V-Cache. Een daarvan is de Ryzen 7 5700, die eerder al verscheen op de website van AMD. Deze processor wordt gepositioneerd onder de bestaande Ryzen 7 5700X. De nieuwe cpu beschikt eveneens over acht Zen 3-cores, maar dan met minder cache. De cpu beschikt verder over vrijwel exact dezelfde specificaties als de 5700X, inclusief de tdp van 65W. De Ryzen 7 5700 krijgt een adviesprijs van 175 dollar. Ook van deze chip deelt AMD geen europrijzen.

Verder komt AMD met twee Ryzen 5000GT-cpu's. Deze beschikken beide over een igpu, hoewel AMD niet zegt wat voor gpu dat is. Mogelijk betreft het een geïntegreerde gpu op basis van de Vega-architectuur, zoals ook wordt gebruikt in de bestaande Ryzen 5000G-processors. De Ryzen 5 5500GT en 5600GT beschikken beide over zes Zen 3-cores met een tdp van 65W, maar verschillen onderling op het gebied van kloksnelheden. De Ryzen 5 5500GT gaat bij zijn release op 31 januari 125 dollar kosten. De 5600GT krijgt een adviesprijs van 140 dollar.

De nieuwe Ryzen 5000-processors van AMD. Let op: de Ryzen 5 5500GT heeft zes cores en twaalf threads, in tegenstelling tot wat in bovenstaande afbeelding wordt vermeld. Bron: AMD