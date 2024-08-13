EEC-registratie noemt AMD Ryzen 5 5500X3D-processor, mogelijk met zes cores

Er is een onaangekondigde AMD-cpu met 3D V-Cache verschenen bij de Eurasian Economic Commission. Deze AMD Ryzen 5 5500X3D beschikt vermoedelijk over zes Zen 3-cores. AMD heeft het bestaan van deze chip zelf nog niet bevestigd.

Er zijn onlangs verschillende processors geregistreerd bij de EEC, waaronder de onaangekondigde AMD Ryzen 5 5500X3D, merkte @Komachi_Ensaka op. De listing bevat verder geen concrete details over de chip. Vermoedelijk betreft de processor een variant van de bestaande Ryzen 5 5500, maar dan met 3D V-Cache.

Er ging eerder al een gerucht rond over de komst van een Ryzen 5 5500X3D. Leaker chi11eddog meldde in november dat de processor over zes Zen 3-cores beschikt. De cpu moet daarnaast een kloksnelheid van 3,0GHz en een boostclock tot 4,0GHz krijgen. Door het gebruik van 3D V-Cache zou de chip verder 96MB aan L3-cache hebben. De leaker noemde destijds ook een Ryzen 7 5700X3D, die begin dit jaar al is uitgekomen.

De Ryzen 5 5500X3D zou een alternatief vormen voor de Ryzen 5 5600X3D. Die beschikt ook over zes Zen 3-cores en 96MB L3-cache, maar heeft iets hogere kloksnelheden. De Ryzen 5 5600X3D verscheen vorig jaar, maar was exclusief verkrijgbaar bij een Amerikaanse webwinkel. Het is niet bekend of de 5500X3D breder beschikbaar komt. Ook de releasedatum is nog niet bekend.