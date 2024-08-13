EEC-registratie noemt AMD Ryzen 5 5500X3D-processor, mogelijk met zes cores

Er is een onaangekondigde AMD-cpu met 3D V-Cache verschenen bij de Eurasian Economic Commission. Deze AMD Ryzen 5 5500X3D beschikt vermoedelijk over zes Zen 3-cores. AMD heeft het bestaan van deze chip zelf nog niet bevestigd.

Er zijn onlangs verschillende processors geregistreerd bij de EEC, waaronder de onaangekondigde AMD Ryzen 5 5500X3D, merkte @Komachi_Ensaka op. De listing bevat verder geen concrete details over de chip. Vermoedelijk betreft de processor een variant van de bestaande Ryzen 5 5500, maar dan met 3D V-Cache.

Er ging eerder al een gerucht rond over de komst van een Ryzen 5 5500X3D. Leaker chi11eddog meldde in november dat de processor over zes Zen 3-cores beschikt. De cpu moet daarnaast een kloksnelheid van 3,0GHz en een boostclock tot 4,0GHz krijgen. Door het gebruik van 3D V-Cache zou de chip verder 96MB aan L3-cache hebben. De leaker noemde destijds ook een Ryzen 7 5700X3D, die begin dit jaar al is uitgekomen.

De Ryzen 5 5500X3D zou een alternatief vormen voor de Ryzen 5 5600X3D. Die beschikt ook over zes Zen 3-cores en 96MB L3-cache, maar heeft iets hogere kloksnelheden. De Ryzen 5 5600X3D verscheen vorig jaar, maar was exclusief verkrijgbaar bij een Amerikaanse webwinkel. Het is niet bekend of de 5500X3D breder beschikbaar komt. Ook de releasedatum is nog niet bekend.

AMD Ryzen 5 5500X3D bij EEC
Bron: Eurasian Economic Commission
Processor Cores/Threads Kloksnelheden L3-cache Tdp
Ryzen 5 5600X3D 6C/12T (Zen 3) Base: 3,3GHz
Boost: 4,4GHz		 96MB 105W
Ryzen 5 5500X3D
(gerucht)		 6C/12T (Zen 3) Base: 3,0GHz
Boost: 4,0GHz		 96MB Nnb

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-08-2024 16:45 67

13-08-2024 • 16:45

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Reacties (67)

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Manyuken 13 augustus 2024 16:50
Kijk DIT is nou iets waar veel mensen blij van gaan worden, in ieder geval die ik ken. Dit zou echt een ideale budget game processor zijn!
Het gebruik aan cores en wellicht absolute top snelheid per core wordt voor een groot deel goed gemaakt door het gebruik van 3D cache.

Zou bijvoorbeeld een perfecte basis kunnen zijn als ik een pc zou gaan bouwen voor zoontje van bijna 9.
HugoBoss1985 @Manyuken13 augustus 2024 16:54
Zeker, vooral als deze niet alleen maar bij één Amerikaanse webshop beschikbaar komt zoals die 5600X3D.

6 cores 12 threads is nog steeds interessant (gezien de huidige console generatie).

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 13 augustus 2024 16:55]

Manyuken @HugoBoss198513 augustus 2024 16:56
Precies! En wellicht ook interessant voor merken zoals Medion, Acer etc om eindelijk wat degelijke prestaties te kunnen gaan leveren in de iets meer budget game pc's... Als je onder de 800 euro kijkt voor een pc zie je vaak zulke droevige processoren...
HugoBoss1985 @Manyuken13 augustus 2024 16:58
Er zijn genoeg systemen/games die hier nog profijt van gaan (kunnen) hebben, ook op 4k resolutie.

Gamers die Gray Zone Warfare en/of Warhammer: Darktide spelen op een non-X3D cpu uit de 3000 of 5000 series.
Zoals zijn er wellicht nog wel meer game voorbeelden.

Ik zou hem wel willen als upgrade voor mijn Ryzen 3600... ben benieuwd of deze breed beschikbaar komt en benieuwd naar de prijs, zo ja.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 13 augustus 2024 16:59]

Manyuken @HugoBoss198513 augustus 2024 16:59
Zeker!! Ik heb nog een tweede game pc staan die ik ook voor test/review producten gebruik. Daar zit nog een Ryzen 5 3600 in, dit zou een mooie upgrade zijn! :)
Dus AMD breng hem naar Europa en voor een leuk prijsje! :D
NeoVamp @Manyuken13 augustus 2024 17:09
Als overstapper van een ex Ryzen 5 3600 gebruiker naar een 5800X3D, ik zou voor de hogere kloksnelheden gaan van de 5800X3D. Dat is echt een wereld van verschil. Ik denk dat een CPU die hier tussen valt, mogelijk niet echt voelt als een echte upgrade.

Uiteraard, de prijs zou belangrijk moeten zijn voor die beslissing. Voor 100 euro is het een no-brainer, maar als die chip richting de 150 - 250 zou gaan, weet ik niet of dat de beste upgrade is om te doen in een platform dat eigenlijk al dood is...
Manyuken @NeoVamp13 augustus 2024 17:11
Ja het hangt ook zeker van de prijs af, maar ik vind de 5800X3D gewoon nog te duur nieuw..
!mark @Manyuken13 augustus 2024 17:34
De 5700X3D heb je ook nog, die is met net onder de 200 euro significant goedkoper dan de 5800X3D en I.m.o. de interessantere keuze als je nog een upgrade op Am4 gaat doen.

Mis je alleen een klein beetje kloksnelheid maar heb je nog wel 8C/16T

[Reactie gewijzigd door !mark op 13 augustus 2024 17:35]

_hennes @!mark13 augustus 2024 19:17
Idd.

5800X 3D is geweldig. Echter hij is ongever 50% duurder dan de 5700X 3D die maar een beetje trager is.

Dus als geld een punt is, voor gaming:
* 5600x 3D
* 5700 x 3D
* dan pas 5800X 3D

En anders. even wachten. 9000 is net uit, prijzen gaan de komende twee maanden vast wijzigen. Dus dan wordt de keuze:
1. Goekope upgrade AM4/zen3, een van de CPU uit deel 1
2. 7800X 3D. Gewelding, maar nieuw platform
3. 9000 series zonder 3D, want die is er nog niet.

Komt vast, maar de keuze tussen AM5 grote upgrade en oude zen3 chips die een verrasend lang levend platform hebben, met 3D versie die uitstekend is voor veel games, efficienter dan regulier zen3, en minder last heeft van uit geheugen... Die keuze hebben we nug gewoon. En over een tijd is er alleen AM5.
HugoBoss1985 @NeoVamp13 augustus 2024 17:21
Zo lang ik nog een Ryzen 3600 erin heb en 32gb ram is het platform voor mij nog niet dood en dat is best leuk.

Maar ik begrijp je punt natuurlijk ;)
JWL92 @NeoVamp13 augustus 2024 18:30
Meer als 200 dan pak je gewoon een 5700X3D, dus dat word m sws niet als ze wille verkopen...
Goedkoper als 120 word ie ook niet kan k nu al vertellen :P
Nature @NeoVamp13 augustus 2024 23:00
Overgestapt van een 5600x naar een 5700x3d, de 5800x3d is nauwelijks sneller maar wel ruim €100 duurder.
Marctraider @HugoBoss198514 augustus 2024 14:43
Wat je hier zegt klopt toch niet? Ja lekker op 4k of hoger spelen, dus je GPU is zo saturated dat je CPU loopt te slapen.

Wat als je nou een CPU bound game speelt?

Ik snap de beredenering, maar hier irriteer ik mij soms echt mateloos aan.

Zeg het dan iig omgedraaid.
fevenhuis @HugoBoss198513 augustus 2024 17:10
6 cores op 95 Watt is toch niet ideaal, ik dacht dat AMD zich op zuinigheid ging richten.
_hennes @fevenhuis13 augustus 2024 19:08
De 9000 series is zuiniger.

Voor de desktop:
Zen3
chiplet based, dat gebruikt meer stroom

Zen4
chiplet based. Push to the max,blijf in de buurt van Intel met erg hoog stroom stroom verbruik en 90C CPU's

Zen5:
Nog steeds chiplet based. Beetje sneller, maar een stuk zuiniger.


Dit is een zen3 part, dus zuiniger door ontwerp van de 9000 series is niet van toepassing.
Wel zijnn de 3D versies vaker iets lager geklokt en dat maakt ze een heel stuk efficienter, maar hetr blijft een IO chiplet, een CPU chiplet en een stroom hongerige 64MiB extra cache chiplet. Dat zal vaak zuiniger zijn dan de meeste zen 3, maar het haalt het niet bij 9000-series.


Explicit desktop, want mobile chip met een monolitisch design gebruiken minder... en kosten meer om te maken. Maar daar maakt het sense om nog meer te betalen voor minster stroomverbruik.
Cid Highwind @_hennes14 augustus 2024 10:24
Als je door de reviews spit en kijkt naar het totale systeemverbruik, dan blijkt dat de AM4 5000 serie toch flink zuiniger is dan het AM5 platform waar de 7000 en 9000 serie op staan. Idle scheelt het al snel 20W tussen een 5800X3D en de 7800X3D.

TDP is slechts een klein deel van het verhaal. De 5800X3D is bijvoorbeeld een 105W TDP chip, maar verbruikt in games nog geen 60W en piekt zelden boven de 65W.

Een 5500X3D met twee cores minder en een lagere boost clock zal waarschijnlijk ook niet meer verbruiken.

TDP is eerder een richtlijn voor hoe zwaar de koeler dient te zijn die je er op hebt te schroeven. En daar kan ik wel begrijpen dat deze iets hoger wordt opgegeven dan het daadwerkelijk verbruik. Het "deken" van cache zorgt nu eenmaal voor wat hogere temperaturen. Nu is bekend dat ook zware waterkoeling dit niet ongedaan kan maken, maar met een ondermeten stock luchtkoelertje doe je de chip natuurlijk ook geen plezier.
_hennes @Cid Highwind15 augustus 2024 21:13
Ik heb verbruik van de CPU nog nooit gemeten tijdens gaming, maar ja, klinkt logisch. Tijdens een spel is de CPU meestel redelijk laag belast.

Ok, tenzij je 4090 op 720 @ 540Hz refresh gaat spelen, maar ik denk niet dat veel mensen dat doen. :)
Cid Highwind @_hennes16 augustus 2024 09:30
Klopt, het heeft er verder ook veel mee te maken dat benchmarks en zwaardere software in de regel een CPU veel meer ten volste belasten. Een game zal dit in de regel niet doen omdat het geen puur number-crunching is wat wordt gedaan, maar een samenwerking met de GPU om mooie plaatjes te toveren.

Al zijn er mogelijk uitzonderingen. Maar games die 8, 12 of 16 kernen ten allen tijde vol weten te belasten zou ik zo op kunnen noemen.
MrFax @fevenhuis13 augustus 2024 17:26
Die V-cache vreet best stroom als ik mij goed herinner.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 13 augustus 2024 17:28]

dylan111111 @MrFax13 augustus 2024 18:20
Hebben de core's dan ook niet meer powerbudget over om hoger te boosten?
MrFax @dylan11111113 augustus 2024 18:25
AMD PBO kijkt niet naar de TDP maar naar de daadwerkelijk max power. TDP zegt alleen wat over wat de koelvermogen van een heatsink moet zijn bij standaardinstellingen.

Met andere woorden: Als de koeler... zeg 115W TDP aankan, en je zet hem op een 85W TDP CPU, dan zal PBO beter werken omdat er meer "warmtebudget" voor boost, waardoor de CPU in essentie een 115W TDP CPU wordt door PBO.

Je hebt natuurlijk een hard-limit van stroomverbruik, maar dat kan je deels weer verbeteren door te undervolten.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 13 augustus 2024 18:27]

JWL92 @fevenhuis13 augustus 2024 18:35
105 tdp voor de vorige 5600x3d, hoeveel ze daar daadwerkelijk van gebruiken... of boven zitten... hangt weer van n aantal zaken af. en welk label r aan deze hangt is momenteel dus nog onbekend

Hoezo niet ideaal? T zijn geen mobile chips he..
ik dacht dat AMD zich op zuinigheid ging richten.
t is de recente Ryzen 9000 serie die ietsjes meer op efficientie gericht is dan zn voorganger...
fevenhuis @JWL9213 augustus 2024 19:26
Omdat AMD ook al heel lang 65 Watt 6 cores (en meer) maakt, dat bedoel ik met niet ideaal.

Ik vind dat veel voor moderne processors en volgens eerdere artikelen op Tweakers richt AMD zich op zuinigere processors, deze processor echter doet vermoeden dat er bij AMD weinig is veranderd voor stroomverbruik.
JWL92 @fevenhuis13 augustus 2024 21:08
eerdere artikelen op Tweakers richt AMD zich op zuinigere processors, deze processor echter doet vermoeden dat er bij AMD weinig is veranderd voor
en je snapt dat dit een ouder ryzen 5000 design is?
fevenhuis @JWL9213 augustus 2024 21:49
Je snapt dat er al menig oudere 6 en meer cores van AMD zijn op 66 Watt en dat 95 Watt TDP geen lager stroomvebruik oplevert?

Ik zie het cijfertje achter de Zen wel omhoog gaan maar ik zie het stroomvebruik ook nog steeds omhoog gaan.

Ik kan dit op een manier verklaren, ik vermoed dat de marketing en de R&D afdelingen in twee werelden leven en wellicht ook op verschillende continenten leven.

[Reactie gewijzigd door fevenhuis op 13 augustus 2024 21:55]

JWL92 @fevenhuis13 augustus 2024 22:12
je ziet t stroom verbruik omhoog gaan?
je heb al benchmarks van deze chips? :O

nee. r is voor deze 5500x3d niet eens n tdp bekend....

je de x3d chips verbruiken (potentieel) meer, omdat ook die 3d cache power nodig heeft, niet zo gek toch? maar echter als je n cache hit heb ipv n miss, scheelt dat weer cycles, en ben je weer efficienter... maar tdp hangt daar niet aan vast ;)

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 13 augustus 2024 22:13]

fevenhuis @JWL9213 augustus 2024 23:27
Als we alles door de war halen worden wij inderdaad geen wijs meer uit zaken, zoals benchmarks en TDP's.

TDP's staan verder heel duidelijk vermeld in het artikel.
JWL92 @fevenhuis13 augustus 2024 23:31
Zo duidelijk, dat jij erges 95w vandaan tovert blijkbaar? 8)7
Nogmaals, cpu waar dit artikel over gaat, kijk naar dat dik gedrukte, waar denk je dat die letters voor staan?

Ryzen 5 5500X3D
(gerucht) 6C/12T (Zen 3) Base: 3,0GHz
Boost: 4,0GHz 96MB Nnb

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 13 augustus 2024 23:38]

fevenhuis @JWL9213 augustus 2024 23:38
Aha interessant dat het artikel aangepast is na mijn comments over TDP, ik heb geen screenshot gemaakt maar ik kan u verzekeren dat er 95 Watt TDP stond.

Alsnog lijkt het mij duidelijk dat het hier niet om 65 Watt TDP gaat en vermoedelijk om een processor met een TDP van rondt de 100 Watt.

En als wij ons gaan blind gaan staren op het woord 'gerucht', dan kunnen wij ook net zo makkelijk concluderen dat deze processor helemaal niet eens bestaat en er ook nooit gaat komen, want alles is alleen maar een "gerucht", iedereen tevreden zo?

Alle spelletjes rond het aanpassen van artikelen naar aanleiding van comments daar gelaten.
JWL92 @fevenhuis13 augustus 2024 23:47
vermoedelijk
eens. maar zoals ik al zei is dat ook logish als t afgekeurde 5600x3d chips zijn.. (hoewel effecincy binning kan...) maar dat heeft dus verder geen drol te maken met de nieuwere 9000 serie waar die "focus" opnieuw op efficiëntie ligt na de 7000 serie die wat hongerig was... (in vergelijking tot eerdere ryzens op piek)

En om nog maar even duidelijker te zijn, TDP zegt meer iets over verwachte eisen van cooling dan effectief power verbruik, (zie power burst gedrag, dat n stukje agressiever is op Intel) t correleert wel, maar staat niet gelijk aan. *(met pbo aan doet mn ryzen 3600 "65w" overiges vrolijk 88w, met OC 101W op n allcore load, die je met gaming (waar deze cpu dus op richt met 3d cache) nooit haalt.)

en k denk persoonlijk dat je je vergist met die 96mb cache, want k heb hier en bij eerdere Ryzens nooit n 95w tdp model gezien.. (wel de vele intels vroeger, toen dat nog n beetje de top gamer/consumer cpu was :P ) maar kan me vergissen :o

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 13 augustus 2024 23:56]

fevenhuis @JWL9213 augustus 2024 23:59
TDP zegt voldoende over verbruik, ik zou zeggen meet het vebruik maar eens en vergelijk het met de opgegeven TDP.

Al zijn de overclocking mogelijkheden inmiddels zo uitgebreid dat je bijna dubbel vebruik kan doen op je processor, maar dat is niet het standaard vebruik.

Ik heb het verder ook niet over 9000 series of wat dan ook gehad, uitsluitend over het feit dat AMD de plank weer eens lekker mis lijkt te slaan met deze processor, ipv. in te spelen op het fenomenale vebruik van Intel gebruiken zij ook dus gewoon steeds meer voor marginaal hogere benchmarks.

Ik verwacht dus een trend voortzetting van minder desktop verkopen voor AMD en meer server. Ook omdat de nieuwe vulnerability voor AMD precies op het juiste moment voot Intel komt (alles is toeval natuurlijk).

[Reactie gewijzigd door fevenhuis op 14 augustus 2024 00:00]

JWL92 @fevenhuis14 augustus 2024 00:02
maar dat is niet het standaard vebruik.

Ik heb het verder ook niet over 9000 series of wat dan ook gehad, uitsluitend over het feit dat AMD de plank weer eens lekker mis lijkt te slaan met deze processor, ipv. in te spelen op het fenomenale vebruik van Intel gebruiken zij ook dus gewoon steeds meer voor marginaal hogere benchmarks.

en volgens eerdere artikelen op Tweakers richt AMD zich op zuinigere processors,
grappig, want standaard is niet standaard, nog heel debacel over geweest met Intel ;)

Maar deze cpu gaat dus helemaal niet meer verbruiken dan de eerdere variant....
hooguit per core als je t vergelijkt met n 5800x3d . waar idd totale efficientie mee omlaag gaat.... maar t is niet zo dat ze zoals intel r 250w tegen aan knalle om r maar 400mhz bij te gooie 8)7
Ik verwacht dus een trend voortzetting van minder desktop verkopen voor AMD en meer server. Ook omdat de nieuwe vulnerability voor AMD precies op het juiste moment voot Intel komt (alles is toeval natuurlijk).
T Intel nieuws gelezen? je bent nu gewoon aant trollen

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 14 augustus 2024 00:12]

fevenhuis @JWL9214 augustus 2024 00:13
Ik heb het over het beleid van AMD en de recente ontwikkelingen, deze processor is dus maar 1 voorbeeld van dit beleid, maar verder toch een datapunt.

En mijn punt is dus dat dee processor niet minder gaat verbruken en men gekozen heeft om in te zetten op langzamere processor, vermoedelijk voor iets minder geld.

Het is AMD zelf die aangeeft te willen focussen op lager vebruik met nieuwe processors en dit duidelijk niet opvolgt met daadwerkelijke ontwikkeling in die richting.

Lagere kloksnelheden voor minder geld is een keuze en ik ben benieuwt hoe tevreden het gaming publiek zal zijn met deze processor. Ik denk niet dat dit een goede keuze is maar ik heb verder ook geen stapel marketing statistieken om mij "bij te staan".
JWL92 @fevenhuis14 augustus 2024 00:18
En mijn punt is dus dat dee processor niet minder gaat verbruken en men gekozen heeft om in te zetten op langzamere processor, vermoedelijk voor iets minder geld.

Het is AMD zelf die aangeeft te willen focussen op lager vebruik met nieuwe processors en dit duidelijk niet opvolgt met daadwerkelijke ontwikkeling in die richting.
Wil niet bot doen, kreeg daar vorige keer al commentaar op, maar kijk wat ik druk maak uit jouw quote.
nogmaals, dit is geen NIEUWE cpu. maar eerder een recycled cpu ;)

Als je ze echt zuiniger wil hebbe, bestaat r trouwens ook eco modus in ryzen master.. (of je blijft bij n athlon/3000 serie apu, hoewel, 8300G ook zou moete bestaan, of een vd low power intel opties...)

vraag me alleen af wat de recente ontwikkelingen nu uitmaken, als je net nog rept dat je t nerges over 9000 had? :X

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 14 augustus 2024 00:31]

fevenhuis @JWL9214 augustus 2024 00:35
Ik zie geen recycling maar eerder marketing segmenten.

Je kunt minder stroom door een processor laten lopen door hem zuiniger te maken en je kunt de kloksnelheid omlaag gooien met gelijk vebruik, deze zaken staan dus in tegenstelling.

De 9000 is dus duidelijk niet een zuinige processor en heeft verder geen toepassing op een relaas over zuinige processors.
JWL92 @fevenhuis14 augustus 2024 00:39
De 9000 is dus duidelijk niet een zuinige processor en heeft verder geen toepassing op een relaas over zuinige processors.
Ryzen 9000 serie....
en ze zijn "STANDAARD" dus zuiniger dan vorige gen.....
Ik zie geen recycling maar eerder marketing segmenten.
dat zie jij, en daar zijn verschillende SKU's dan ook voor. maar deze 55/600x3d ontloopt zn afgeleide, en daarom wss ook power target gewoon niet veel
nogmaals, deze cpu gaat waarschijnlijk, (en daar zijn we t eens) minder clockende cores gebruiken, wel een nieuwe release, maar geen nieuwe arch zoals zen5 ( waar dus alle recente ryzen 9000 over gaan, met je recente berichten over amd dit dat.) dus waarom zou deze drastisch zuiniger zijn?
Tenzij ze wel voor 65W binnen, wat raar zou zijn om nu pas te doen, want dat zou ze juist DUURDER maken. Waarom kan je dat niet bevatten?
nogmaals, je kan m op eco gooien, maar dan krijg je ook idd hoogst waarschijnlijk minder pref terug ..... zie recente benchmarks met ryzen 9000 vs 7000... waar t stuivertje wisselen is, maar zuiniger. of meer pref op zelfde power budget. en heee. is dat heel anders dan bij voorgaande cpu's? take a guess...

T tijdperk van echt zuinige cpu's, is al gone sinds p4 era voor wat ik weet (op doorsnee consumer/gamer platforms)

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 14 augustus 2024 01:01]

fevenhuis @JWL9214 augustus 2024 14:34
Ik begrijp dat de 9000 premium processor serie CPU's zijn met veel hoge benchmarks en stroomvebruik en efficiente stroomverbruik met goede benchmarks voor premium prijzen.

De 9000 serie in niet bepaald een middenmoot processor zoals de processor uit dit artikel.

Ik denk niet dat AMD de desktop processor markt gaat veroveren met de 9000 serie.
Cid Highwind @fevenhuis14 augustus 2024 10:37
TDP zegt voldoende over verbruik, ik zou zeggen meet het vebruik maar eens en vergelijk het met de opgegeven TDP.

Al zijn de overclocking mogelijkheden inmiddels zo uitgebreid dat je bijna dubbel vebruik kan doen op je processor, maar dat is niet het standaard vebruik.

Ik heb het verder ook niet over 9000 series of wat dan ook gehad, uitsluitend over het feit dat AMD de plank weer eens lekker mis lijkt te slaan met deze processor, ipv. in te spelen op het fenomenale vebruik van Intel gebruiken zij ook dus gewoon steeds meer voor marginaal hogere benchmarks.

Ik verwacht dus een trend voortzetting van minder desktop verkopen voor AMD en meer server. Ook omdat de nieuwe vulnerability voor AMD precies op het juiste moment voot Intel komt (alles is toeval natuurlijk).
TDP zegt eigenlijk vrij weinig over het werkelijk verbruik. Het is voornamelijk bedoeld als richtlijn voor de af te voeren hitte en dus voor wat voor koeler je er voor zou moeten willen gebruiken. Zie ook: https://gamersnexus.net/g...ler-manufacturer-opinions

AMD next says this: “Thermal Design Power (TDP) is strictly the measurement of an ASIC’s thermal output, which defines the cooling solution necessary to achieve rated performance.”


De 5800X3D is een 105W TDP chip.
Het praktijkverbruik schommelt tussen de 55W en 65W. Wel is het goed hier een fatsoenlijke koeler op te zetten, omdat het een vrij warme chip is. Dat ze het dus niet als een 65W TDP chip verkopen valt wat voor te zeggen. Want de daarmee geassocieerde koelers zijn nogal flimsy.

Aangezien de chip in benchmarks, bij standaard settings, gerust naar de 90 graden toe wil kruipen met mijn Scythe Mugen 5 PCGH, kan ik daar persoonlijk wel begrip voor hebben. Een standaard Wraith Stealth koeler zoals AMD met z'n 65W TDP chips meelevert, zou wel eens licht ondermeten kunnen zijn.

Van deze 5500X3D is er dus geen enkele reden aan te nemen dat deze meer zal verbruiken dan de 5800X3D. Want lagere clocks en minder cores.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 14 augustus 2024 10:38]

fevenhuis @Cid Highwind14 augustus 2024 14:25
Ja iedereen snapt wel dat TDP over warmte gaan, en om de warmte op te wekken gebruik je stroom.

Ik zou zeggen meet het stroomvebruik op default settings en kijk maar eens of dat overeenkomt voor je allerlei fantasie essays schrijft over hoe hitte en stroomvebruik niets met elkaar te maken hebben.

Het is duidelijk dat de processor waarover het gaat een lagere kloksnelheid heeft en een (inmiddels verborgen TDP, Oei wat zou het TDP kunnen zijn?) dus niet minder gaat verbruiken.

En dat is het enigste punt wat ik in al mijn commentaar maak.

AMD Zegt A. Zuiniger en doet B. Niet Zuiniger

[Reactie gewijzigd door fevenhuis op 14 augustus 2024 14:28]

Cid Highwind @fevenhuis14 augustus 2024 15:20
Als je nu gewoon de informatie tot je had genomen die je geboden was, had je je laatste commentaar kunnen sparen.

Maar nogmaals: TDP wordt weliswaar in W uitgedrukt, maar dit "wattage" heeft niks met het werkelijke verbruik te maken. "Thermal Design Power" is een indicatief getal voor hoeveel Watt aan warmte de koeling op gebouwd dient te zijn.

Het is vrij duidelijk dat AMD bepaalde tiers heeft hierin en dat het opgegeven getal niet 1 op 1 overgenomen dient te worden als indicatie voor het reële verbruik.

Dat AMD inzet op zuinigheid is je hierboven ook reeds uitgelegd, dat betreft de nieuwe serie GPU's, niet de oude architectuur waar deze chip onder valt. Desalniettemin zijn de X3D chips van deze generatie nog altijd relatief zuinig ten opzichte van de niet-3D chips, in ieder geval in gaming toepassingen, waar ze voor gedacht zijn. Voor niet-gaming workloads zijn ze geen ideale oplossing, omdat ze wat lager zijn, waardoor ze langer moeten werken om tot het resultaat te komen, zie ook: https://www.tomshardware....en-5-5600x3d-cpu-review/4

Dat doet er niks aan af dat je het TDP simpelweg niet als leidend kunt nemen voor het verbruik. Via bovenstaande link zul je namelijk ook zien dat het werkelijk verbruik van de 5600X3D tussen de 65W en 75W ligt namelijk. En niet op de 105W zoals het TDP suggereert.

Waarom dat zo is: Zie link in vorige reactie.
fevenhuis @Cid Highwind15 augustus 2024 16:11
Ja ja ik ken de praat rondom TDP, het gebruik wel eens gemeten van u processor? Dit soort claims dat TDP niets te maken kan hebben stroomverbruik is infantiel.

Bla bla bla, het feit blijft dat AMD leiderschap de plank weer eens lekker misslaat, door niet te profiteren van Intel's debakelen van letterlijk smeltende processors veroorzaakt door absurd hoog stroomverbruik, door niet groot in te zetten op zuinige processors.

Ik ben niet onder de indruk van wat er ook aan de leiding staat bij AMD, moge dat personen zijn of kunstmatige intelligentie.

Hoe hard u ook roept dat AMD alles goed doet.
tiies @HugoBoss198513 augustus 2024 17:21
De huidige consoles hebben naar mijn weten 8 cores.
HugoBoss1985 @tiies13 augustus 2024 17:41
Klopt!
BenVenNL @HugoBoss198513 augustus 2024 19:05
Zolang er geen nieuwe ingenieuze manieren worden gevonden in het onderling koppelen van de cores binnen het processorontwerp zal 8 cores wel de sweet spot blijven. 6 cores zit daar budget vriendelijk lekker dicht bij
Vlizzjeffrey @Manyuken13 augustus 2024 18:09
Echt mooi om te zien hoeveel extra cache de lagere clockspeeds goedmaakt en nog meer, dit maakt de cpu's ook een stuk efficienter, extra cache kost een stuk minder energie dan hogere clockspeeds.
Manyuken @Vlizzjeffrey13 augustus 2024 19:09
Precies!
Robin4 @Manyuken14 augustus 2024 00:52
Ze hadden net zo goed die Ryzen 5 5600X3D ook gewoon een de EU kunnen lanceren. Aangezien die maar beperkt in de VS beschikbaar was

Enige wat ze nou ook doen is de clock snelheden naar beneden duwen..

Dezelfde gedoe met de RX7900 GRE.. Hij was alleen voor de Asia markt bedoeld.
Komt nvidia met een goede kaart.. En dan hebben ze ineens een RX7900 GRE voor de EU..
Fijn als je daarvoor geen goede keuze had in de GRE hebt mis gelopen.

Je kan natuurlijk van elke CPU ineens een X3D variant uit de klei trekken
Maar vraag het mij af of dat het X3D gedeelte niet `duurder` is dan zo`n lager model processor.

[Reactie gewijzigd door Robin4 op 14 augustus 2024 00:55]

kujinshi
@Manyuken14 augustus 2024 08:28
Koop simpelweg in Nederland een 5600X of 7600X (voor je zoontje).

Het lijkt wel of een X3D cache CPU chip "nodig" is om te gamen. Maar dat hoeft helemaal niet.

Elke normale CPU gamed ook gigantisch goed. Het ligt meestal puur aan de videokaart wat er uit je systeem komt. Zelden echt aan de CPU.
Manyuken @kujinshi14 augustus 2024 08:44
X3D cache heeft zeker voordelen voor gamen.. Koppel maar eens een Ryzen 7 7800X aan een RX7900XT(X) en doe hetzelfde met een Ryzen 7 7800X3D en met die laatste cpu zal je in games 10-15% betere fps halen.. Dat terwijl de GPU hetzelfde is ;)
betwetor 13 augustus 2024 20:42
De 5700X3D kost hier in DE nu een kleine 200 euro.
Een 5600X 125. Beide zullen in de meeste games waarschijnlijk beter presteren.
En in de non-games veel beter.
Voor welke prijs zou zo een CPU dan in de winkel moeten komen.
Ik zou denken dat het hooguit interessant zou kunnen zijn voor prebuild systemen van de Aldi oid. Die ook nog wel eens videokaarten met minder geheugenbandbreedte in hun systemen hebben gedaan.
3D in de naam is dan alleen voor de streetcred.
JWL92 @betwetor13 augustus 2024 20:59
zal mij niet verbazen als deze chip wel degelijk sneller is in sommige titels als de 5600x...

gokje voor de msrp prijs, ~150-170 eu
jimh307 13 augustus 2024 17:13
Ik ben trots op AMD dat ze mee blijven denken op het AM4 platform. Dit zou idd fantastisch zijn voor mensen die wat minder geld hebben voor een gamesysteem; ook hun kunnen dan lekker genieten van de voordelen van een grote L3 cache.

Zo is AMD best milieuvriendelijk bezig door AM4 nog nieuw leven in te blazen en je bereikt er een groter publiek mee en minder e-waste.

Echt super dit!
dirkjesdirk @jimh30714 augustus 2024 11:08
Ik heb zojuist mijn Ryzen 2400G op mijn stokoude Asrock AB350M pro4 vervangen door een in januari 2024 geintroduceerde Ryzen 5500GT. Deze is ongeveer zo snel als de 'oude' 5600G. Voor 100 euro is mijn oude beestje weer helemaal bij en als bonus kan ik nu ook officieel upgraden naar windows 11 (de 2400G wordt officieel niet ondersteund).

Ik denk dat het ook gewoon een commerciele afweging is van AMD. Er zijn nog heel van AM4 gebruikers met een oudere processor, die voor niet al te veel geld hun pc nog een 2e leven willen geven. En het voorkomt inderdaad dat deze pc's voortijdig bij het afval belanden.
Thomg 13 augustus 2024 17:23
Dit is dus geen 5500, dat is namelijk een laptop processor met minder cache. Als het inderdaad een 5500 + 3d cache chip is zou het 16MB+64MB moeten hebben, 80MB. Dit klinkt simpelweg als een lager gebinde 5600X3D.
Vlizzjeffrey @Thomg13 augustus 2024 18:14
Ik snap wat je bedoeld maar ik vind het geen slechte naam, het is een 5600x3d met lagere clocksnelheden, net als de 5700x3d vs 5800x3d.
Vind zelf eerder dat ze de reguliere 5500 wel iets anders hadden mogen noemen, sinds het technisch een verschillende cpu's is van de rest van de 5000 series.
Richardus27 @Vlizzjeffrey13 augustus 2024 18:45
Hoewel ik de naam begrijp aangezien deze chip niet de clocksnelheid haalt van de 5600X3D snap ik de reactie van Thomg wel. Bij het lezen van de titel dacht ik ook dat het om een chip op basis van de 5500 was en was mijn eerste reactie: prut. De associatie vanaf de slechte 5500 zat er bij mij gelijk al in, maar vanuit AMD snap ik ook dat deze naam het meest voor de hand liggend was.

Na het lezen van het stuk ben ik heel benieuwd of ze deze processor uit gaan brengen en zo ja, hoeveel impact de -300/400mhz op de prestaties gaat hebben tov de 5600X3D en vooral de 5700X3D en 5800X3D die hier wèl te koop zijn.
Thomg @Richardus2713 augustus 2024 20:15
Dit is inderdaad mijn insteek. Bij de 5500 krijg je bijv. ook alleen maar 8 gen 3 lanes, waar je bij de 5600 16 gen 4 lanes krijgt. Dat alleen maakt de 5500 al serieus minderwaardig tov de 5600, om dan te zwijgen over de mindere cache.

Een "correctere" naam is de 56003D, maar ik snap waarom ze daar niet voor gekozen hebben :)
GameNympho @Thomg13 augustus 2024 22:42
Hoe staat dan het verschil in de 5600X, 5600X3D en dan deze iets mindere 5500X3D?
En dan niet met game machines, maar meer voor de normale man/vrouw een standaard upgrade die wat verbetering geeft qua snelheid en beeld? Meeste wat men erop doet is browsen en vid`s bekijken.
Thomg @GameNympho13 augustus 2024 23:08
Je hebt ook nog de 5600 trouwens, de 5600X is niet heel veel sneller.

Maar dat hangt ook beetje af van wat je wilt, voor standaard browsen en vid's bekijken kom je weg met een iGPU, maar geen van genoemde processoren heeft dat. Dan moet je kijken naar iets als een 12100, 12400, 5500GT of 8500G.
BHD294 13 augustus 2024 17:20
Breng maar uit, zou een mooie upgrade zijn voor mijn reserve pc :).
F5544 13 augustus 2024 20:22
Ahh had gehoopt op de 9900x3d aankondigingen. Maar goed bezig amd. Gun het ze van harte. Laat ze maar eens op de kroon zitten.
kujinshi
@F554414 augustus 2024 08:30
Kijk wel uit naar de 9900X en 9950X. Vanavond kan het al los in Australie/Nieuw Zeeland?
Kalis 14 augustus 2024 05:21
Jammer het is dus niet de monolitische laptop chip? Of wel? Zo ja dan is het zeker interessant mbt RAM en fclk OC.
Demonicbrood 14 augustus 2024 08:38
En dan heb ik net voor dit bericht een 5700X3D gekocht.
Ah well, die 200 euro komen we ook wel weer te boven.

Ben wel erg benieuw hoe deze CPU gaat presteren t.o.v. zijn grotere broertjes.
HugoBoss1985 14 augustus 2024 15:01
@Marctraider Ik heb op 4k toch echt een cpu bottleneck met een ryzen 3600 en een ryzen 7500f beide 32gb ram.
Met 6800 xt en 7900 xt.
In Warhammer Darktide en Gray Zone Warfare.
Gpu's lopen te slapen in die games icm die cpu's.
Regelmatig geen volledig gpu usage en stotters.
Cpu bound games dus, die ik al benoemde als zijnde cpu bound, toch?
Wat klopt er dan niet?

Hell Let Loose en Hunt: Showdown zijn ook voorbeelden, maar dat is meer doordat het DX11 games zijn die niet (goed) multithreaded zijn.
Ook daar heb ik cpu bottlenecks op 4k, ook zonder upscaling.

Bovenstaande is overigens gewoon algemeen breed bekende info (op internet).

Maar blijkbaar heb jij een andere ervaring?
Volgens mij ga jij er vanuit dat ik op de hoogste instellingen speel zonder upscaling?

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 14 augustus 2024 15:29]

rklinkenberg 20 augustus 2024 21:44
Interesante toevoeging aan de line up. Benieuwd naar wat de prijs zal zijn en of deze ook hier beschikbaar wordt.

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