AMD brengt Ryzen 5 7600X3D-cpu met zes Zen 4-cores alleen uit in VS

AMD heeft de Ryzen 5 7600X3D-cpu uitgebracht voor 300 dollar. De processor heeft zes cores en is de goedkoopste Zen 4-cpu met 3D V-Cache. De 7600X3D is alleen verkrijgbaar bij de winkelketen MicroCenter in de Verenigde Staten.

De Ryzen 5 7600X3D heeft zes Zen 4-kernen en twaalf threads. Verder is er 6MB aan L2-cache en een totaal van 96MB aan L3-cache aanwezig. Dat is 64MB meer dan de L3-cache van de reguliere 7600X. De kloksnelheden zijn wel wat lager dan bij de 3D V-Cache-loze variant. De nieuwere cpu heeft een baseclock van 4,1GHz met een boostclock van 4,7GHz, hetgeen in beide gevallen 600MHz langzamer is dan de kloksnelheden van de eerdere 7600X. Ook heeft laatstgenoemde als enige een unlocked multiplier, die eenvoudig overklokken mogelijk maakt.

De processor heeft een tdp van 65W en is compatibel met AM5-moederborden. Er wordt tot 128GB aan DDR5-5200-geheugen en tot 24 PCIe 5.0-lanes ondersteund. De cpu is vanaf 5 september verkrijgbaar bij de Amerikaanse winkelketen MicroCenter, schrijft PCMag. Daar krijgt deze een adviesprijs van 299 dollar mee. Het is niet duidelijk of de processor later in andere regio's wordt uitgebracht.

Vorig jaar introduceerde AMD met de Ryzen 5 5600X3D de eerste Ryzen 5-cpu met 3D-V-Cache. Die processor was eveneens alleen beschikbaar in de VS bij MicroCenter. Volgens geruchten werkt de fabrikant momenteel ook aan een Ryzen 5 5500X3D-cpu. Die zou net als de 5600X3D zes Zen 3-cores bevatten, maar heeft naar verluidt iets lagere kloksnelheden dan de eerder uitgebrachte processor. Het is onbekend of de Ryzen 5 5500X3D in tegenstelling tot de 5600X3D en 7600X3D wel algemeen beschikbaar komt.