Topman AMD: focus bedrijf ligt niet meer op ontwikkeling van high-end gpu’s

Jack Huynh, een topman binnen de gpu-divisie van AMD, stelt dat de focus van het bedrijf momenteel niet ligt op de ontwikkeling van high-end videokaarten voor consumenten. AMD wil een breder segment van de markt aanboren en meer marktaandeel verwerven.

Huynh deed deze uitspraken tijdens een interview met Tom’s Hardware. Hij benadrukt dat de voornaamste prioriteit van AMD momenteel het vergroten van het marktaandeel in de gpu-markt voor consumenten is. "Zonder schaal trekken we geen ontwikkelaars aan", stelt hij. “Dat is mijn prioriteit op dit moment. Als ik ontwikkelaars een marktaandeel van 40 procent kan beloven, dan zullen ze optimaliseren voor AMD”, zegt Huynh. "Daarna kunnen we ons richten op het topsegment."

Voor gpu’s voor datacenters slaat de senior vicepresident een andere toon aan. In deze categorie wil AMD wel het beste product afleveren. Huynh verwijst bijvoorbeeld naar de MI300-gpu die momenteel door Microsoft wordt gebruikt om ChatGPT 4 aan te sturen. "In het serversegment hebben we een leidende positie en verwerven we ook marktaandeel."

Huynh benadrukt aan het einde van het interview dat gamers zich geen zorgen hoeven te maken. Gaming blijft een belangrijke strategische pijler van het bedrijf. Er zijn ook gamingproducten in de maak voor zogenoemde enthousiastelingen. De topman deed geen concrete aankondigingen, maar zei wel dat AMD chiplets wil inzetten voor deze producten. Op welke wijze is niet duidelijk. Het Amerikaanse bedrijf werkt volgens Huynh ook nog steeds aan nieuwe Threadripper- en Ryzen 9-processors.