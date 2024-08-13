AMD rondt overname van Finse start-up Silo AI af

Silo AI is vanaf nu officieel onderdeel van AMD. De chipmaker bevestigt dat de overname van die Finse start-up inmiddels is afgerond. AMD maakte vorige maand bekend dat het Silo, het grootste private AI-lab van Europa, wilde overnemen.

AMD meldt in een persbericht dat Silo AI sinds deze week is overgenomen door de Amerikaanse chipmaker. Daarvoor werd 665 miljoen dollar betaald. Het bedrijf wordt ondergebracht in de Artificial Intelligence Group-bedrijfstak, die onder leiding van AMD-seniorvicepresident Vamsi Boppana staat. Boppana zegt in een statement dat AI 'de belangrijkste strategische prioriteit is' voor AMD en dat de expertise van Silo AI moet helpen bij het leveren van AI-technieken op zijn platforms.

Silo AI is het grootste private AI-lab van Europa, schreef AMD vorige maand. De overname moet de chipmaker helpen bij ontwikkelen en inzetten van AI-modellen. Ook moet het zijn klanten helpen bij het draaien van AI-modellen op de chips van AMD. Voor de overname werkte Silo AI samen met bedrijven als Allianz, Philips, Rolls-Royce en Unilever.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-08-2024 20:44 21

13-08-2024 • 20:44

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Reacties (21)

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magnifor 13 augustus 2024 21:14
Weer een stukje kennis dat de EU verlaat.
Coolstart @magnifor13 augustus 2024 22:35
Idd dit. Het IP verlaat de EU. Ik vroeg me vaak af waarom we zo weinig Europese topbedrijven hebben om te concurreren met Amerikaanse big tech.

Dit is een schoolvoorbeeld hoe we opgekocht worden en en paar EU mensen worden er steen rijk van.

Moraal van het verhaal: Het geld zit aan de andere kant van de oceaan of in het oosten. Die kopen ook veel op of gaan de competitie aan met staatssubsidies (china dan)

Zeker wat AI betreft zouden we toch wat IP hier moeten houden. De vraag is hoe.
SherlockHolmes @Coolstart14 augustus 2024 09:28
We hebben hier veel minder niet alleen door het belastingklimaat, maar ook omdat in de zomer het hele land twee maanden weg is, en de werkcultuur hier veel minder competitief en relaxter is.
Coolstart @SherlockHolmes14 augustus 2024 10:07
Ik heb moeite om die redenering te volgen omdat in de VS de lonen hoger zijn en de verlofdagen hetzelfde. Hooggeschoolden gaan daar ook op vakantie. Met die redenering zou Silo AI niet bestaan en zouden er geen overnames plaatsvinden. Ik heb het er net over dat ook alle succesvolle bedrijven van de markt worden gepikt.

De EU is gewoon gefragmenteerd en de investeerders zijn dat ook. Wij hebben geen silicon valley waar alle devs naartoe verhuizen want we hebben landsgrenzen en een complet talen spel.

De markten zijn hier kleiner en de investeerders ook. Ga maar eens de concurentie met Tesla, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Mastercard, Ebay, Netflix,Visa etc aan. Niet simpel in een Europese setting. Dat heeft echt niets met belastingen of werkcultuur te maken maar met de fysieke opdeling van onze culturen en dat verander je niet snel.
Harrie_ @Coolstart14 augustus 2024 13:17
offtopic:
Ik weet niet precies waar je vandaan haalt dat in de VS de verlofdagen hetzelfde zijn. Volgens mij is het algemeen bekend dat Amerikanen over het algemeen héél weinig verlofdagen krijgen (google er maar eens naar). Daarnaast vinden wij het doodnormaal dat je gewoon 3 of 4 weken aaneengesloten met vakantie kunt, in de VS krijg je dat bij veel werkgevers ook niet zomaar voor elkaar (zelfs al zou je onbetaald verlof nemen) omdat dat wel eens problemen op zou kunnen leveren voor de bedrijfscontinuïteit.
Frame164 @Coolstart14 augustus 2024 13:28
Daarom is meer EU broodnodig. Dat is de enige manier om de fragementatie op te lossen. De huidige EU heeft te weinig mandaat om dingen te regelen. Ondanks dat velen denken dat "alles" door Brussel wordt bepaald, is er maar heel erg weinig wat door Brussel wordt bepaald.
_Pussycat_ @Coolstart14 augustus 2024 09:38
Zeker wat AI betreft zouden we toch wat IP hier moeten houden. De vraag is hoe.
Misschien zou de EU het kunnen stimuleren in plaats van het met bergen aan nutteloze wetten kapot te maken, dat zou al eens een stap kunnen zijn.
High risk
AI systems that negatively affect safety or fundamental rights will be considered high risk and will be divided into two categories:
[...]
2) AI systems falling into specific areas that will have to be registered in an EU database:
  • Management and operation of critical infrastructure
  • Education and vocational training
  • Employment, worker management and access to self-employment
  • Access to and enjoyment of essential private services and public services and benefits
  • Law enforcement
  • Migration, asylum and border control management
  • Assistance in legal interpretation and application of the law.
All high-risk AI systems will be assessed before being put on the market and also throughout their lifecycle. People will have the right to file complaints about AI systems to designated national authorities.
Ongeveer alles was handig is, is dus "high-risk". Veel plezier met dat te registreren en door het "assessment" te krijgen.
Transparency requirements
Generative AI, like ChatGPT, will not be classified as high-risk, but will have to comply with transparency requirements and EU copyright law:
[....]
High-impact general-purpose AI models that might pose systemic risk, such as the more advanced AI model GPT-4, would have to undergo thorough evaluations and any serious incidents would have to be reported to the European Commission.
Ja dat word heerlijk thoroughly evaluaten... Zou jij het willen doen, of liever ergens anders ontwikkelen?

Maar geen zorgen, want je krijgt hulp!
Supporting innovation
The law aims to offer start-ups and small and medium-sized enterprises opportunities to develop and train AI models before their release to the general public.
That is why it requires that national authorities provide companies with a testing environment that simulates conditions close to the real world.
Yup, dat wordt vast een geweldig testomgeving. Gemaakt door regeringen die niet het simpelste online-formuliertje aan de gang krijgen.
Frame164 @Coolstart14 augustus 2024 13:25
We worden niet opgekocht. Mensen in de EU verkopen iets. De enige manier om dit te voorkomen is om wettelijk vast te leggen dat je je bedrijf alleen aan andere EU bedrijven mag verkopen. Maar dan niet raar opkijken als EU bedrijven niets meer buiten de EU kunnen kopen, of dat bedrijven van buiten de EU alternatieven gaan zoeken en niets meer met EU bedrijven willen doen.
Martinez- @magnifor13 augustus 2024 21:57
De EU is voor de VS niets anders dan wat Groningen en Limburg waren voor Nederland: een wingewest. Zodra er niets waardevols meer is te vinden gaan ze verder naar het volgende.
Blaze85 13 augustus 2024 21:00
Lisa Su recentelijk na een potje Command & Conquer: "Silo's needed!"
_Dune_ Moderator OeB @1Joshua514 augustus 2024 00:12
Zoals Maxxilopez al opmerkt getuigd uw reactie alleen het gebrek aan kennis bij u, niet aan kennis, kunde en ontwikkeling bij AMD. Er zijn verschillende belangrijke technologiën welke bij AMD vandaan komen. Om er één te noemen de huidige 64bit instructies waar Windows op draait. Intel heeft ook een 64bit instructie set gehad (Itanium processoren), deze heef het echter niet gered.

een bron: Wikipedia: x86-64

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 14 augustus 2024 00:18]

d3x @1Joshua514 augustus 2024 07:35
nvidia koopt:

DCI
RUN:AI
Cumulus
Mellanox
3DFX

je kennis is bij deze (hopelijk) ineens even wat rijker...
Maxxilopez @1Joshua513 augustus 2024 23:55
Deze comment zegt genoeg over je verstand van technologie 😂.... AMD niks zelf verzinnen... Goede uitspraak man. Lekker jezelf in tunnelvisie zetten .
Verwijderd @1Joshua514 augustus 2024 03:35
Want met met nieuwe ideeën in een bestaande markt stappen is niemand ooit groot geworden.
cariolive23 @1Joshua514 augustus 2024 07:04
Ik vraag me direct af welke uitvindingen jij hebt gedaan, welke patenten jij op je naam hebt staan.

Please show me!
Bitje-Scheef @1Joshua514 augustus 2024 12:53
Intel heeft AMD opgericht. Anders mocht het niet groeien van de VS waakhond. Zonder daar aandelen in te hebben. AMD heeft dan ook voor Intel een aantal processoren geproduceerd, tot dat een slimme werknemer bedacht dit kunnen wij ook en misschien wel beter. En zo is AMD begonnen met concurrerende CPU's. Uiteindelijk niet zonder succes. Ze maken zeer goede CPU's en doen ook nog eens aardig mee in de race van videokaarten.
drdelta @1Joshua514 augustus 2024 14:32
De CPU tak van AMD heeft met Ryzen iets heel moois weten te bereiken, maar datzelfde lijkt ze op GPU vlak nog niet gelukt.

Nvidia is erg goed in het maken van eigen software oplossingen die waarde toevoegen voor gamers en game ontwikkelaars, en vrijwel alleen op Nvidia hardware werkt. AMD komt dan vaak, inderdaad later, met een vergelijkbaar en soms beter, open-source alternatief dat dan langzaamaan meer en meer de standaard wordt. Game ontwikkelaars hebben meestal daar meer interesse in, omdat het voor al hun klanten (gamers met een Nvidia, AMD, Intel, etc) videokaart meerwaarde biedt; en niet alleen voor gamers met een Nvidia kaart. Helaas voor AMD loopt Nvidia daar vaak wel mee voor, en verdient het daardoor vaak langer meer geld dan AMD. Het zou me niet verbazen als dat een van de redenen is waarom Nvidia (zoveel) meer verdient, is door hun exclusieve middleware. Vaak als eerste, en daarmee vaak ook (voor lange tijd) de standaard (CUDA, PhysX, OptiX, DLSS, etc).
Frame164 @1Joshua514 augustus 2024 13:30
De reacties zijn voorspelbaar. Als je AMD zou vervangen door Apple of Intel dan was iedereen het met je eens geweest op dit forum ::-)

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