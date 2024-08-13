AMD rondt overname van Finse start-up Silo AI af

Silo AI is vanaf nu officieel onderdeel van AMD. De chipmaker bevestigt dat de overname van die Finse start-up inmiddels is afgerond. AMD maakte vorige maand bekend dat het Silo, het grootste private AI-lab van Europa, wilde overnemen.

AMD meldt in een persbericht dat Silo AI sinds deze week is overgenomen door de Amerikaanse chipmaker. Daarvoor werd 665 miljoen dollar betaald. Het bedrijf wordt ondergebracht in de Artificial Intelligence Group-bedrijfstak, die onder leiding van AMD-seniorvicepresident Vamsi Boppana staat. Boppana zegt in een statement dat AI 'de belangrijkste strategische prioriteit is' voor AMD en dat de expertise van Silo AI moet helpen bij het leveren van AI-technieken op zijn platforms.

Silo AI is het grootste private AI-lab van Europa, schreef AMD vorige maand. De overname moet de chipmaker helpen bij ontwikkelen en inzetten van AI-modellen. Ook moet het zijn klanten helpen bij het draaien van AI-modellen op de chips van AMD. Voor de overname werkte Silo AI samen met bedrijven als Allianz, Philips, Rolls-Royce en Unilever.