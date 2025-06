AMD EPYC Turin-cpu's krijgen tot 192 cores en verschijnen in tweede helft 2024

AMD's volgende generatie EPYC-serverprocessors krijgen tot 192 kernen. Dat bevestigt Ceo Lisa Su tijdens haar Computex 2024-keynote. De processors krijgen de codenaam Turin en komen in de tweede helft van 2024 beschikbaar.

AMD's komende EPYC Turin-cpu's worden gebaseerd op de nieuwe Zen 5-architectuur, die de fabrikant ook aankondigde tijdens de Computex. Deze architectuur biedt volgens AMD gemiddeld een tot 16 procent hogere ipc dan Zen 4, dat in 2022 werd geïntroduceerd.

De server-cpu's krijgen volgens Su dertien chiplets op een enkele package. De Turin-chips krijgen daarmee maximaal 192 cores en 384 threads, zo bevestigt het bedrijf. Vermoedelijk betreft dat een variant met Zen 5c-cores, die een hogere dichtheid hebben dat de reguliere Zen 5-architectuur. Volgens eerdere geruchten komen Turin-chips met 'gewone' Zen 5-cores beschikbaar met maximaal 128 kernen. De nieuwe chips gebruiken de SP5-socket, die ook werd gebruikt voor de vorige EPYC Genoa-processors. Enterprisegebruikers kunnen bestaande Genoa-systemen dan ook upgraden naar Turin.

In een demo claimt AMD dat een Turin-cpu met 128 cores tot 3,1x sneller is dan een Intel Xeon 8592+ met 64 cores in een wetenschappelijke STMV-workload. Volgens AMD is zijn chip ook aanzienlijk sneller in verschillende AI-workloads, bijvoorbeeld rondom het implementeren van Meta's Llama 2-opensourcemodel en het genereren van tokens voor verschillende AI-taken. AMD's nieuwe Turin-chips komen in de tweede helft van 2024 beschikbaar, maar de fabrikant deelt geen concrete releasedatum.