AMD's aandeel in geleverde desktop-cpu's daalt licht, server-cpu's op hoogtepunt

AMD had vorig kwartaal een marktaandeel van 23 procent in desktop-cpu-leveringen. Dat meldt onderzoeksbureau Mercury Research. Dat is iets minder dan een kwartaal eerder. AMD's aandeel in de servermarkt ligt juist op zijn hoogste punt in decennia.

AMD's aandeel in de complete client-pc-markt, waaronder desktop-, laptop- en serverproducten vallen, bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 21,1 procent. Dat blijkt uit gegevens van Mercury Research die zijn gepubliceerd door Tom's Hardware. De overige 78,9 procent zou dan in handen zijn van Intel. Het totale aandeel van AMD is daarmee met 0,5 procentpunt gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024 en met 3,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Het marktaandeel van AMD in desktop-cpu's daalde vorig kwartaal juist licht, met 0,9 procentpunt. In het eerste kwartaal van 2024 had de processormaker dan ook een aandeel van 23,9 procent in de desktop-cpu-markt. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aandeel van AMD vorig kwartaal juist met 3,6 procentpunt. Mogelijk had de daling te maken met de op dat moment nog naderende release van AMD's eerste Zen 5-processors. De eerste daarvan zijn inmiddels beschikbaar.

Op de laptopmarkt is bij AMD juist een stijging te zien. Het chipbedrijf had in het afgelopen kwartaal 20,3 procent van die markt in handen, wat neerkomt op een stijging van een procentpunt ten opzichte van een kwartaal eerder en 3,8 procentpunt ten opzichte van een jaar geleden.

Ook in de servermarkt is het aandeel van AMD gestegen naar 24,1 procent. Volgens Tom's Hardware is dat het hoogste serveraandeel van AMD in decennia. Die stijging is te danken aan de EPYC-processors van de fabrikant. Eind 2017, het jaar dat de EPYC-processors beschikbaar kwamen, bedroeg AMD's aandeel nog 0,8 procent. Vorig jaar lag AMD's aandeel op ongeveer 18,6 procent.