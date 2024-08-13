AMD's aandeel in geleverde desktop-cpu's daalt licht, server-cpu's op hoogtepunt

AMD had vorig kwartaal een marktaandeel van 23 procent in desktop-cpu-leveringen. Dat meldt onderzoeksbureau Mercury Research. Dat is iets minder dan een kwartaal eerder. AMD's aandeel in de servermarkt ligt juist op zijn hoogste punt in decennia.

AMD's aandeel in de complete client-pc-markt, waaronder desktop-, laptop- en serverproducten vallen, bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 21,1 procent. Dat blijkt uit gegevens van Mercury Research die zijn gepubliceerd door Tom's Hardware. De overige 78,9 procent zou dan in handen zijn van Intel. Het totale aandeel van AMD is daarmee met 0,5 procentpunt gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024 en met 3,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Het marktaandeel van AMD in desktop-cpu's daalde vorig kwartaal juist licht, met 0,9 procentpunt. In het eerste kwartaal van 2024 had de processormaker dan ook een aandeel van 23,9 procent in de desktop-cpu-markt. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aandeel van AMD vorig kwartaal juist met 3,6 procentpunt. Mogelijk had de daling te maken met de op dat moment nog naderende release van AMD's eerste Zen 5-processors. De eerste daarvan zijn inmiddels beschikbaar.

Op de laptopmarkt is bij AMD juist een stijging te zien. Het chipbedrijf had in het afgelopen kwartaal 20,3 procent van die markt in handen, wat neerkomt op een stijging van een procentpunt ten opzichte van een kwartaal eerder en 3,8 procentpunt ten opzichte van een jaar geleden.

Ook in de servermarkt is het aandeel van AMD gestegen naar 24,1 procent. Volgens Tom's Hardware is dat het hoogste serveraandeel van AMD in decennia. Die stijging is te danken aan de EPYC-processors van de fabrikant. Eind 2017, het jaar dat de EPYC-processors beschikbaar kwamen, bedroeg AMD's aandeel nog 0,8 procent. Vorig jaar lag AMD's aandeel op ongeveer 18,6 procent.

AMD's aandeel in aantal geleverde cpu's per marktsegment (data: Mercury Research, via Tom's Hardware)
Marktsegment Q2 2024 Q1 2024 Q2 2023
Desktop 23,0% 23,9% 19,4%
Laptop 20,3% 19,3% 16,5%
Server 24,1% 23,6% 18,6%
Totaal 21,1% 20,6% 17,3%

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

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Reacties (43)

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DominoNL 13 augustus 2024 15:58
Iemand een idee hoe die daling op de consumentenmarkt komt? Lijkt me dat ze met de recente Intel blunders geen martkaanteel van Intel verliezen momenteel..?
JeroenED @DominoNL13 augustus 2024 16:19
De intel problemen kwamen pas recent aan het licht. Q2 was van april tot juni. Juli zit daar dus niet meer in. Wees maar gerust dat het intel-segment de komende jaren een inkakker zal krijgen.

Ook de toch goede reviews van de AMD ryzen 9000 zal daar alleen maar aan bijdragen. (Ja, ik weet tweakers vond het maar lauw, maar sorry gelijke prestaties voor minder geld en stroom vind ik toch wel serieus positief)
Soepstengel @JeroenED13 augustus 2024 16:32
Nja Intel loopt toch al best wel een tijdje achter de feiten aan? Heethoofden, veel stroom verbruik, performance regelmatig slechter dan AMD, ik dacht dat dat een trend was van de afgelopen paar jaar al? Ik had wel een hoger aandeel verwacht eerlijk gezegd.
JeroenED @Soepstengel13 augustus 2024 16:44
Ja, maar die zaken zijn voor jan met de pet minder interessant. Maar als zijn gamepc van de mediamarkt constant crasht en mediamarkt zegt "intel" zal hij de volgende keer een paar keer nadenken. Vandaar ook een paar jaar, natuurlijk behoudens flaters van AMD.

Dat je voelt dat de trend al paar jaar is, zal waarschijnlijk zijn omdat sinds ryzen op de markt is sinds 2017 AMD gewoon weer meedoet. Is gewoon placeboeffect. En het is ook gewoon zo dat er meer en meer vraag is waardoor ze zichtbaarder worden, maar de CPU is voorlopig nog steeds intel en die paar procent techneuten gaat dat niet eigenhandig veranderen.
bwerg
@DominoNL13 augustus 2024 16:03
De meeste consumenten kopen kant-en-klaar-PC's, gericht op de gemiddelde mediamarkt-koper. Die heeft niks van het hele theater meegekregen, en Intel heeft wat dat betreft nog steeds een sterkere merknaam.

Je ziet het ook in de aanschafadviestopics. Elk topic met de strekking "ik ga voor het eerst in 10 jaar een nieuwe PC bouwen" stopt daar standaard de laatste Intel-serie in.
Richardus27 @bwerg13 augustus 2024 18:59
Ook bij de systeembouwers is het niet universeel bekend. Ik ken er drie in mijn omgeving, geen van heen wist hier iets van.

De meesten kiezen hun onderdelen met een Google search naar "best CPU for gaming" waarbij de aanbevolen resultaten nog puur gebaseerd zijn op reviews van een jaar oud. Zelfs dan hebben ze nog een sterke bias voor Intel door marketing en de geschiedenis

Ik denk dat wij Tweakers een kleinere groep zijn dan we denken

[Reactie gewijzigd door Richardus27 op 13 augustus 2024 18:59]

m_snel @Richardus2713 augustus 2024 23:06
Wat moet ik me voorstellen bij systeem bouwers. Zo iets als Escom in het verleden.
RichD1011 @Richardus2714 augustus 2024 23:31
Als je als systeem bouwer hier geen weet van hebt, ben je m.i. geen systeembouwer maar een beunhaas.
Arjant2 @DominoNL13 augustus 2024 16:02
Staat in het artikel een mogelijke verklaring.
AtariXLfanboy @DominoNL13 augustus 2024 23:55
Specifieke gaten in het aanbod aan desktop CPU's voor voornamelijk mensen die hun DDR4 Ram wil behouden die AMD nu wel enigszins aan het dichten is oa met de XT series en waarschijnlijk ook nog de 5500X3D. Vergeet niet dat AMD mainboards best wel prijzig zijn en dan in performance vergelijkingen tussen de CPU's op zich ze het goed doen, maar als je een systeem gaat bouwen dat wat kosten betreft tov Intel nog wel eens tegenvalt. Vooral wie niet wakker ligt van kleine verschillen. En Intel zal ook wel de nodige systeembouwers fikse kortingen geven.
d3x @DominoNL14 augustus 2024 15:20
Het is mercury research dus gaat vooral over OEM leveringen en staat los van zelfbouw... maw vooral op desktop en de tweakers community hier met een zeer grote korrel zout te nemen. Neemt niet weg natuurlijk dat OEM gigantische volumes draaien. Maar als je naar grote webshops kijkt zoals een mindfactory, amazon waar je 80% AMD verkoop ziet of waar INtel niet eens in de top tien staat dan geeft dat al een heel ander verhaal.... volume blijft OEM en al de low budget markten in de wereld en online prefab consumentenzaken draaien intel volume wegens langdurige contracten en de naam...

[Reactie gewijzigd door d3x op 14 augustus 2024 15:21]

Draconian 13 augustus 2024 15:58
Eerste kwartaal 2024 ja. Wacht maar de 3e af na het fiasco van Intel met hun 13th en 14th CPU generatie. Dit artikel heeft nu geen toegevoegde waarde. Ik vermoed dat AMD in het derde kwartaal flink zal scoren.
JvdHoudt @Draconian13 augustus 2024 16:06
Ik ben benieuwd, maar denk dat dit reuze mee zal vallen.

Ze hebben geblunderd ja, maar ze komen ook met een oplossing die voor de niet-computerenthousiasteling prima is. Daarbij weet het gros van de mensen niet eens af van wat er speelt.

De Intel CPU's zijn qua efficientie misschien wel slechter, maar qua productiewerk gaan ze aan AMD voorbij.
Kortom; voor veel mensen blijft Intel gewoon de keuze ook omdat ze dit uit het verleden vertrouwd zijn.
Eren @JvdHoudt13 augustus 2024 16:23
Ze gaan AMD voorbij met hoger stroomverbruik en aanzienlijke hitte. Ze hebben inderdaad een blunder gemaakt, maar hoe ze daarmee zijn omgegaan, vooral in het serversegment, is waardeloos.
Splitinfinitive @JvdHoudt13 augustus 2024 18:33
Wat voor productie werk dan? Ik weet dat Intel hun igp kan inzetten in bijvoorbeeld quicksync. Maar dit zijn een aantal programma’s

Veelal wordt tegenwoordig veel door een gpu gedaan. Verder werken wij nu met AMD cpu + Nvidia gpu en merken voornamelijk dat de werkpakketten veel gebruik maken van cuda. Verder hebben we pakketten met onbeperkte tokens voor online te renderen dus zijn die dure GPU’s daarvoor niet meer nodig.

Maar dit is voornamelijk cad werk.
PMvE @Draconian13 augustus 2024 16:19
ik denk dat je het inderdaad beter te zien gaat zijn in Q3. al denk ik dat het erg meevalt. de intel desktops zijn niet ineens verdwenen uit de mediamarkt en ik begreep dat als je de juiste up to date bios gebruikt er ook geen probleemen zijn met stabiliteit. dus prima te doen voor office toepassingen.
Cid Highwind @PMvE13 augustus 2024 16:55
En de kopers daarvan zullen van dit alles weinig weten, die gaan gewoon op het stickertje af. De klant is koning, dus waarom deze persoon overhalen de Intel PC's te mijden? In het ergste geval krijg je nog een "als ze zo slecht zijn, waarom verkoop je ze dan überhaupt?" naar je hoofd.

Die bios updates enzo, daarvan twijfel ik altijd wel of die überhaupt gedaan zijn. Voor de massa van de PC verkopen, zal je hooguit pas bij de volgende generatie de impact waarnemen bij Intel, indien men daadwerkelijk betroffen is van dit probleem. Of mocht er een werkelijk groot schandaal komen wat in de media breed wordt uitgemeten.
Manyuken 13 augustus 2024 16:14
Gezien het grote fiasco van Intel met de 13e en 14e generatie processoren verwacht ik dat AMD nog flink gaat groeien het komende kwartaal. Zelf ben ik iets meer dan 2 jaar geleden overgestapt naar AMD Ryzen en ik ga de komende jaren niet meer terug naar intel...

Ik heb liever een processor die zeer goede prijs/prestaties en nog koelbaar is dan wellicht iets hogere performance dat gekoppeld gaat aan zeer hoge termperaturen en stroomverbruik....
latka @Manyuken13 augustus 2024 16:24
Ik.ben een amd gebruiker maar zover ik kan zien lost int het redelijk op (langere garantie/bios fixes). De communicatie is ruk geweest en de blame game was sterk bij intel, maar dat waait wel over. Ik denk dat ze geen cpu minder hierdoor gaan verkopen.
SRI @Manyuken13 augustus 2024 20:05
Ik vraag me af of de meerderheid van de wereld weet van dit ‘fiasco’. Of denkt over stroomverbruik bij computers (heb nog nooit bij een desktop een ‘energielabel’ gezien).

Misschien iemand die het financiële nieuws leest en het las in een artikel over waarom de Intel koers omlaag dook. Maar dan nog steeds denk ik dat een groot deel van de wereld hier helemaal niks van weet of over denkt.
m_snel @SRI13 augustus 2024 23:16
Al mijn aandelen zijn naar beneden gedoken, zo zag ik Nvidea en arm met tien procent per had dalen. Vandaag zelfs nog een bericht dat de NASQAC weer zakte.
Ik ben bang dat de problemen bij Intel niet het enige probleem zijn
SRI @m_snel14 augustus 2024 09:36
Ja een aantal van die aandelen zijn de laatste tijd ook best geexplodeerd qua waarde (wordt de term AI bubbel misschien over een paar jaar een ding?). En als er dan even wat slecht nieuws komt knalt het ook zo weer omlaag.

Met Intel was het natuurlijk meer dan alleen de problemen met de processors. De winst kelderde, ze hebben moeite met de switch naar ook produceren voor andere partijen (en zo de waarde van hun fabs met 'veroudere' machines te benutten), de switch naar kleinere productie nodes en ga zo maar door. En ja dan gaat de winst omlaag, stoppen ze met dividend uitkeren en ja dan daalt een aandeel vaak heel hard.
ls470 @SRI14 augustus 2024 08:56
De nieuwe ryzens (7000/9000) zijn juist slechter t.o.v. intel serie 13/14) wat stroomverbruik betreft: Onder belasting zijn ze veel zuiniger, maar het idle stroomverbruik is zeer hoog.
Ik denk dat de meeste desktops veel langer (quasi) idle zijn dan volledig belast (websurfen vs gamen, code typen vs compileren, ...) zodat de intels uiteindelijk toch nog zuiniger uitkomen...
SRI @ls47014 augustus 2024 09:34
Ik deed toch ook geen uitspraken over energieverbruik qua welke partij beter is?

Misschien dat het onduidelijk was qua hoe ik het had geformuleerd, mijn tweede alinea refereert naar 'het fiasco'. Ik heb in de meer generieke media eigenlijk nooit echt iets voorbij zien komen qua energieverbruik van individuele computers (laat staan de losse componenten). Hoogstens af en toe iets over datacenters in het algemeen.

Dus zodoende reageerde ik ook op Manyuken dat ik denk dat al dit nieuws niet zoveel impact heeft op wat de gemiddelde consument koopt. Grote kans dat die eerder Intel kiezen omdat ze de naam kennen, maar of het dan een tragere of snellere processor is qua hoeveel je betaald voor een alternatief, nee dat zullen weinigen echt doen/snappen (denk ik).
d3x @ls47014 augustus 2024 15:26
definitie van zeer hoog? veel zuiniger?
20W idle meer, kost je 15-20eur op een jaar als je pc minimum 12h aanstaat idle 365 dagen?
Voor elk uur gaming met een X3D kan je 3-4u langer idle draaien tov de intel :Y)

ooit al gehoord van de slaapstand?

ooit al gehoord van MS die met een thread wel iets van teen of tander actief is? per core heeft AMD geen hoger verbruik...

een koeling voorzien omdat je CPU richting 200W-300W gaat kost je al veel meer laat staan de uren dat die echt actief is...

die intel fans halen tegenwoordig echt wel alles uit hoed om toch nog een drog reden te geven om te kopen....

[Reactie gewijzigd door d3x op 14 augustus 2024 16:10]

m_snel @Manyuken13 augustus 2024 22:58
Ach we hadden natuurlijk de eerste pentiums die je gewoon liet crachen door nul te delen.
Daar zijn ze gewoon door heen gekomen.
En ik herinner me wel meer problemen met hypertrading.
De laatste pc die ik met mijn zoon heb samen gesteld heeft een AMD, maar na de 486/80 MHz deed ik er vrij weinig mee.
We zitten nu te kijken naar een nieuwe laptop voor hem. AMD is niet verkeerd, maar dan met een Nvidea kaart.
AMD lijkt weinig profiteren van ATI , die toch wel een begrip waren.
Manyuken @m_snel13 augustus 2024 23:03
AMD cpu + Nvidia laptop gpu is op zich een prima combinatie.
Zorg er alleen voor dat je een laptop model kiest die voldoende koeling biedt...
Anders stijgt ie bij heel licht gebruik al op en zal je snel ook performance throttling tegen gaan komen...
m_snel @Manyuken13 augustus 2024 23:13
Ja dat zie je dus niet snel terug in de specificaties,
We hebben samen een paar geleden toen de Ryzen 7 net uitwas een game pc gebouwd. En ik was weer helemaal terug naar de tijd van plug en pray, op mijn werk maar even een andere video kaart geleend omdat de bios niet overweg kon met videokaart.
Maar ja als de nieuwste technologie koopt kan je blijkbaar niet verwachten dat het werkt.
Manyuken @1Joshua513 augustus 2024 16:32
Ik ben zeker blij met mijn AMD :)
JBVisual 13 augustus 2024 15:57
Ik denk dat veel AMD enthousiastelingen ook afgelopen kwartaal even hebben afgewacht wat de nieuwe CPU's gaan brengen. Zelf heb ik ook een CPU die nagenoeg aan vervanging toe is, maar ik ben zelfs bereid tot Q1 van 2025 te wachten tot de 9xxx3D serie gelanceerd wordt.

JA ik besef me dat ik altijd wel kan blijven wachten tot er nieuwe dingen uitkomen, maar in dit geval kan mijn huidige CPU nog net mee en kan ik dus nog best een paar extra maanden wachten.
john milton @JBVisual13 augustus 2024 16:01
Ik wacht daar ook op, maar heb eigenlijk nog minder haast als niet-hardcore-gamer. De 5900X die ik nu draai is op zich helemaal zo slecht nog niet met een 3080 op 1440p ultrawide. Dus ik ga eerst eens kijken wat überhaupt de winst zou zijn op die resolutie, wanneer de hardware reviews uitkomen. Misschien helemaal niet veel.
Arjant2 @john milton13 augustus 2024 16:06
Als je de 3080 niet vervangt dan wellicht niet veel nee.
Ga je naar een recentere kaart dan kan t verschil toch wel aardig oplopen maar ook dat hangt samen met welke spellen je speelt.
john milton @Arjant213 augustus 2024 19:43
Die wil ik wellicht ook wel vervangen voor de 5000 serie even afhankelijk van hoe insane de prijzen worden. Ik speel vooral RPG's zoals Cyberpunk, The Witcher, Red Dead redemption II, Fallout en verder ook een hoop indiegames. Ik wil vooral graag de eyecandy, ik hoef geen max fps omdat reactiesnelheid van het hoogste belang is.
Eren @john milton13 augustus 2024 16:24
Ik zit nog op 1440p 5600x en een 3070. Maar ik speel ook niet de meest nieuwe games
Ronosho @JBVisual13 augustus 2024 16:06
Ik heb zelf nu nog een 7700K met een 1080 TI allebei water met water cooling.
De planning is deze set wel te gaan vervangen in Q1/Q2 2025.

Dan heb ik wel weer lang genoeg gewacht, de 1080 TI heeft het er wel soms moeilijk mee met een ultra wide
JBVisual @Ronosho13 augustus 2024 17:18
Ik kan je dan bijna de hand schudden. Ik gebruik een 8700k icm een GTX1080 (geen TI)
Al is dat voor sommige Raytracing games nu aangevuld met Geoforce NOW.
Deze laatste is echt wel een uitkomst, maar ondersteund helaas niet alle games en zeker geen mods.

Ik zal ergens begin 2025 dus mijn setup compleet vernieuwen met een 9950x3D (aanname voor benaming, in elk geval de hoogst gepositioneerde cup met 3D cache)
En dat aangevuld met een high-end videokaart. Welke er dan ook op de markt is. (In de prijsklasse van Max €1200 voor een videokaart)
Miglow @JBVisual13 augustus 2024 20:46
Met AMD topmodel: Reserveer budget voor je geheugen. Lage latency is dan belangrijker dan hogere snelheid. Zelf de mist in gegaan met 5950X. Verloor ongeveer 30% prestaties door voor 3200/16 geheugen te gaan ipv 4000/14 terug geklokt naar 3600/13.
Ronosho @JBVisual14 augustus 2024 10:18
Ik twijfel zelf of ik alles weer water gecoold wil hebben.
Heb bij de huidige build op een gegeven moment een nieuwe case en alles zelf gedaan hardline.

Kost ook een godsvermogen...

Betreft CPU neem ik vermoedelijk ook een 9950 of 9900.
GPU het liefst een TI variant maar dat is meer omdat een X090 wel een beetje overkill vindt en richting 2000€ te prijzig...
MMaster23 13 augustus 2024 18:00
AMD's aandeel in de complete client-pc-markt, waaronder desktop-, laptop- en serverproducten vallen, bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 21,1 procent. Dat blijkt uit gegevens die zijn gepubliceerd . De overige 78,9 procent zou dan in handen zijn van Intel.
Dus het aandeel Apple M en RiscV en iedere andere cpu ter wereld is 0,0%. Dat lijkt mij zeer sterk?
ATIradeon8500 @MMaster2313 augustus 2024 19:12
Ik had inderdaad ook verwacht dat in het artikel duidelijk zou worden dat er nog meer spelers zijn. Dat is een beetje jammer want dat deel is groeiende wat marktaandeel betreft

De marktverdeling zoals gesteld in dit artikel dat intel en amd samen 100 procent is klopt uiteraard niet.
Miglow @MMaster2313 augustus 2024 20:49
Waarschijnlijk is dat dan "ongeveer 0"?
nutty 13 augustus 2024 19:53
Nu het probleem met de intel cpu´s speelt zijn deze aantallen (afname desktop AMD) alweer achterhaalt.

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